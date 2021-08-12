Всі говорять. Репетиція параду до Дня Незалежності та неймовірний порятунок малюків – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У Києві провели ще одну репетицію параду до Дня Незалежності, а на Закарпатті за допомогою пожежної машини врятували з річки малюків

Зліва на фото репетиція параду до Дня Незалежності, зліва - порятунок дітей з річки. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 12 серпня, в Україну повернулася російська мережа супермаркетів, а у загибелі шестикласника на екскурсії біля водоспаду звинувачують львівську вчительку. Також в Карпатах корова встрибнула в басейн і стала зіркою соцмереж.

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Загибель шестикласника на екскурсії

У загибелі учня 6-го класу під час шкільної екскурсії до водоспаду Кам'янка звинувачують вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребінь.

Обвинувальний акт стосовно 45-річної вчительки направили в Сколівський районний суд.

Жінку звинувачують у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 ч. 2 ККУ). Тепер підозрюваній загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Людмила Гребінь. Фото: Facebook

Російська мережа супермаркетів в Україні

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В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). Як розповів колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Вони можуть з'явитися в країні до кінця року.

Насамперед супермаркети хочуть відкривати в Дніпропетровській і Київській областях.

Корова в басейні з туристами

Коли двоє хлопчиків спокійно плавали собі в басейні, велика корова підійшла до басейну і зацікавилася якістю води. Задоволена корівка вирішила скупатися і просто стрибнула в басейн.

Хлопчики з басейну швидко втекли, а ось корові, очевидно, водичка була до душі. Вона вдосталь плавала і вздовж, і впоперек басейну. А ось як вона вибиралася на сушу, на відео не показано.

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На Закарпатті за допомогою пожежної машини врятували з річки малюків

У Хустському району Закарпатської області хлопчики п'яти-шести років під час риболовлі на бурхливій гірській річці опинилися у воді і не змогли самостійно звідти вибратися. Через сильну течію їм не могли допомогти і дорослі – вони викликали рятувальників.

Небезпечний інцидент стався в селищі Міжгір'я на гірській річці Ріка близько 20:20 вечора 11 серпня. Рятувальники теж не змогли самостійно дістатися до дітей, які опинилися посеред сильних потоків. Їм довелося задіяти пожежну машину.

Репетиція параду до Дня Незалежності

На літній смузі ДП "Антонов" в Києві відбулася чергова репетиція піших розрахунків до параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.