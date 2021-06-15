Усі говорять. Вірастюк, депутатські обіди і вакцинація – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Персонал одного зі столичних спортклубів виявився не готовий до того, що їхньому клієнту потрібна перша медична допомога

Найсильніша людина України стала нардепом під крики "Ганьба!", а в самій Раді сьогодні запіканка на вечерю. Сайт "Сьогодні" зібрав для вас найрезонансніші новини за цей день.

Що їдять слуги українського народу

Обід Шевченка. Фото: t.me/evgeniishevchenko

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Народний депутат Євген Шевченко, якого недавно виключили з фракції "Слуга народу", сфотографував свій обід у парламентській їдальні і опублікував у своєму ж Telegram-каналі.

"Так виглядає обід справжнього слуги українського народу", – написав нардеп.

Сьогодні бог послав народному обранцеві на обід спаржу, непізнане філе – ні риба ні м'ясо, стакан чорного чаю і сирну запіканку зі сметаною. Здавалося б, нічого екстраординарного. Але Шевченко показав також вибір асортименту в парламентській їдальні – вибір страв виявився досить пристойним.

У київському спортзалі на біговій доріжці помер чоловік: персонал "розгубився" і не зміг надати першу допомогу

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В одному зі столичних спортклубів на проспекті Правди чоловік помер прямо під час занять на біговій доріжці. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції Києва, загиблий був 1980 року народження.

"Чоловік займався спортом, бігав на біговій доріжці. Йому стало погано під час бігу, він впав. Його намагалися реанімувати, але було вже пізно. Тіло відправлено на експертизу. Коли отримаємо результати, стане зрозуміло, від чого саме помер чоловік", – розповіли сайту "Согодні" в поліції Подільського району.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що швидка їхала на місце події 20 хвилин, а персонал клубу поводився розгублено, коли потрібно було діяти блискавично.

Василь Вірастюк став слугою народу під крики "Ганьба!"

На сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради найсильніша людина України Василь Вірастюк прийняв присягу народного депутата і приєднався до фракції "Слуга народу".

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Глава парламенту Дмитро Разумков нагадав, що 9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Вірастюка народним депутатом України після того, як він переміг на довиборах в Раду у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Незважаючи на те, що депутати від СН зустріли появу Вірастюка оплесками, під час прийняття присяги із зали доносилися крики "Ганьба!". Але велетню це не зіпсувало гарного настрою – в якийсь момент Вірастюка навіть розсмішили крики недоброзичливців.

Біля кордонів України стоїть майже 100-тисячна армія РФ

Росія відвела лише невелику частину військ від України – поблизу наших кордонів і на окупованих територіях залишається майже 100-тисячна армія РФ. Про це заявив на спільній з главою ОБСЄ Анн Лінде пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я проінформував свою колегу, що, незважаючи на гучні заяви, реального відведення Росією військ від наших кордонів не відбувається. За нашими оцінками, з трохи більше 100 тис. російських військових, які були зосереджені на кордоні України і окупованих територіях України, на момент заяв про припинення цих нібито навчань, зараз, через більш ніж місяць, відведено не більше 12 тисяч російських військових... Загроза залишається актуальною", – повідомив Кулеба.

У Раді почали масово вакцинувати депутатів

Вакцинація в Україні добралася і до Верховної Ради – щеплення препаратом Pfizer отримали вже кілька десятків народних обранців. Позафракційний нардеп Євген Шевченко опублікував у Telegram відео з кулуарів парламенту, де депутатів записують на вакцинацію. Йому повідомили, що зробити щеплення найвідомішою в світі вакциною може будь-який бажаючий депутат – такою можливістю вже скористалися 42 парламентарії.

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Згідно з офіційним документом апарату Верховної Ради, який оприлюднив у своєму Telegram-каналі політолог Тарас Березовець, вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, проходитиме з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу