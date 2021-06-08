Русский
$ 27,19
33,08
  1. Новини України

Усі говорять. Шева відповів на істерію в РФ через форму і українських військових жорстко образили – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

8 червня 2021 19:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Шевченко не став церемонитися з росіянами стосовно нової форми нашої збірної, б'юті-майстер Ковальова образила військових

У вівторок, 8 червня, найбільш обговорюваними темами в українців стали відповідь Андрія Шевченка на російську істерику, образи на адресу українських військових, секс-скандал в РФ і негода в Харкові та Херсоні.

Реклама

"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 8 червня.

Шева прокоментував істерику Росії на форму збірної України

Шеві байдуже до реакції РФ

Шеві байдуже до реакції РФ / Фото: Reuters, Facebook

Головний тренер української національної команди Андрій Шевченко прокоментував істерію в РФстосовно Криму та "Слава Україні!" на нашій формі.

Реклама

"Мене реакція Росії на нашу форму взагалі не цікавить. Мене цікавить реакція українських уболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", – сказав він.

Образи на адресу українських військових

Яна Ковальова і скандал з військовими. Колаж "Сьогодні"

Яна Ковальова і скандал з військовими. Колаж "Сьогодні"

В тренді
Коронавірус в Україні. За добу виявили понад тисячу нових випадків

Б'юті-майстер з Чугуєва Яна Ковальова записала шокуючі відео з образами на адресу українських військових. Вона обізвала їх "тварюками" і "обдовбаними", а потім розмістила нове відео з вибаченнями.

Секс-скандал в Росії

Вчителька закрутила роман з 15-річним школярем. Скріншот
Реклама

Вчителька закрутила роман з 15-річним школярем. Скріншот

У Новосибірській області Росії дев'ятикласник закрутив роман з 32-річною вчителькою англійської мови. Коли жінка послала йому відео зі своїм стриптизом, учень розіслав його друзям. Незабаром ролик розлетівся Мережею.

Потужна злива затопила Херсон і Харків

Харків перетворився на Венецію. Фото: колаж "Сьогодні"

Харків перетворився на Венецію. Фото: колаж "Сьогодні"

Негода вирує у Харкові і Херсоні. Через проливні зливи багато вулиць у цих містах перетворилися на річки.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Торкнеться кожного. Як в Україні почали перекроювати прожитковий мінімум
Торкнеться кожного. Як в Україні почали перекроювати прожитковий мінімумЕкономіка
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на РосіюУкраїна
Ринок пального: ціни вгору підштовхне нафта, що подорожчала
Ринок пального: ціни вгору підштовхне нафта, що подорожчалаЕкономіка
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУФінанси
Зеленський заборонив пластикові пакети в Україні – список обмежень
Зеленський заборонив пластикові пакети в Україні – список обмеженьЕкономіка
В Україні збільшать територію трьох населених пунктів
В Україні збільшать територію трьох населених пунктівУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти