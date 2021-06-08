Усі говорять. Шева відповів на істерію в РФ через форму і українських військових жорстко образили – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Шевченко не став церемонитися з росіянами стосовно нової форми нашої збірної, б'юті-майстер Ковальова образила військових

У вівторок, 8 червня, найбільш обговорюваними темами в українців стали відповідь Андрія Шевченка на російську істерику, образи на адресу українських військових, секс-скандал в РФ і негода в Харкові та Херсоні.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 8 червня.

Шева прокоментував істерику Росії на форму збірної України

Шеві байдуже до реакції РФ / Фото: Reuters, Facebook

Головний тренер української національної команди Андрій Шевченко прокоментував істерію в РФстосовно Криму та "Слава Україні!" на нашій формі.

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"Мене реакція Росії на нашу форму взагалі не цікавить. Мене цікавить реакція українських уболівальників. А їм нова форма збірної України сподобалася. Я задоволений", – сказав він.

Образи на адресу українських військових

Яна Ковальова і скандал з військовими. Колаж "Сьогодні"

В тренді Коронавірус в Україні. За добу виявили понад тисячу нових випадків

Б'юті-майстер з Чугуєва Яна Ковальова записала шокуючі відео з образами на адресу українських військових. Вона обізвала їх "тварюками" і "обдовбаними", а потім розмістила нове відео з вибаченнями.

Секс-скандал в Росії

Реклама Вчителька закрутила роман з 15-річним школярем. Скріншот

У Новосибірській області Росії дев'ятикласник закрутив роман з 32-річною вчителькою англійської мови. Коли жінка послала йому відео зі своїм стриптизом, учень розіслав його друзям. Незабаром ролик розлетівся Мережею.

Потужна злива затопила Херсон і Харків

Харків перетворився на Венецію. Фото: колаж "Сьогодні"

Негода вирує у Харкові і Херсоні. Через проливні зливи багато вулиць у цих містах перетворилися на річки.