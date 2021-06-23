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Усі говорять. Жарт Гордона і британський есмінець у Чорному морі – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

23 червня 2021 19:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У середу українці обговорювали, як РФ просила США не проводити навчання в Чорному морі і заявила, нібито стріляла в британський есмінець

23 червня Росія заявила, що відкрила вогонь по британському есмінцю Defender в Чорному морі, НБУ відібрав ліцензії у шести фінансових компаній, а Дмитро Гордон розсмішив Мережу жартом про "очко".

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини середи.

Гордон порівняв вік російської співачки з "очком"

Журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з російським відеоблогером, актрисою і співачкою Мар'яною Ро вирішив пожартував про її вік. Коли дівчина сказала, що їй 21, Гордон порівняв число з картковою грою у 21, відомою як Blackjack, і випалив: "Очко".

Британський есмінець в Чорному морі

У Росії заявили, що британський есмінець Defender порушив "їх" кордон поблизу мису Фіолент біля окупованого Криму і РФ нібито відкрив попереджувальну стрільбу по судну.

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Однак це виявилося брехнею – у військовому відомстві Великої Британії заявили, що жодної стрілянини не було.

Тищенко затримав виліт літака через "відосик"

Народний депутат Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпатті, поки записував відео прямо на злітно-посадковій смузі.

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Крім того, нардеп приїхав до літака не з усіма пасажирами, а на автомобілі Держприкордонслужби.

НБУ відібрав ліцензії у шести компаній

Національний банк України відкликав усі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній.

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Йдеться про ФК "Анессі", ФК "Будінвестконсалт-21", КУ "Приват Інвестгруп", ФК "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами.

Росія просить СШ А відмовитися від навчань з Україною

Кораблі НАТО в Чорному морі. Фото: twitter.com/YorukIsik/

Кораблі НАТО в Чорному морі. Фото: twitter.com/YorukIsik/

Росія закликала США відмовитися від участі в українсько-американських навчанняхSea Breeze, мотивуючи тим, що це створює військову напругу в регіоні. У цих маневрах візьмуть участь близько 40 бойових кораблів українських, американських та інших країн-партнерів.

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