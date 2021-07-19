Усі говорять. Смертельна ДТП під Луцьком і "перші 50 раундів" Кличко – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Віталій Кличко і ДТП. Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, українці відзначали, як затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" в Києві, а також, що Кондратюк назвав Лорак коллаборанткою.

Мер Києва відсвяткував день народження

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Мер Києва, а в минулому легендарний боксер, чемпіон світу Віталій Кличко відзначив 50-річчя. В честь цього він опублікував відео головних моментів свого життя – успіхи в спорті, які допомогли йому потрапити в політику і очолити столицю України.

Кличко показав спортивні та екстремальні вправи, які може робити в 50 років. Зокрема, як стрибає з парашутом з висоти 5000 метрів, виконуючи трюки в повітрі, як підкорює гірську вершину, висотою понад 5000 метрів – сходження на гору Казбек, як під час ранкового тренування долає на велосипеді дистанцію в 50 кілометрів.

Кондратюк назвав Лорак коллаборанткой

У серпні в одному з клубів Одеси заплановано відразу кілька концертів співачки Ані Лорак – це будуть перші офіційні виступи Лорак в Україні з 2014 року.

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Телеведучий Ігор Кондратюк вважає, що потрібно заборонити нашим артистам, які виступають в Росії, давати концерти в Україні.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 роки для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання заслуженої артистки України у Лорак необов'язково, але потрібно просто зробити вигляд, що її немає. Закон про колаборантів не приймають, тому що у всьому є грошовий інтерес", – сказав Ігор Кондратюк.

У Києві затопило "Берестейську" і "Академмістечко"

У Києві, після проливних дощів, затопило станцію метро "Берестейська" – туди потрапила вода. Крім того, затопило вхід станції метро "Академмістечко". Там просто ринули потоки води.

"Берестейська" не працювала близько години. Воду відкачали і відновили рух поїздів.

Мендель назвала свою рідну мову

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Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що її рідна мова – українська, хоча вона виросла на півдні країни і багато часу провела в російськомовному оточенні.

Колишня прес-секретар зазначила, що коли вона народилася, її мати закінчувала університет, тому більшість часу вона проводила з бабусею і тіткою в Херсонській області. Її тітка працювала вчителькою української мови, тому до 12-13 років іншої мови вона і не чула.

Незабаром після переїзду вона вивчила російську та коли надходила до ліцею, вже вільно нею розмовляла.

ДТП під Луцьком

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У Луцькому районі Волинської області сталася масштабна ДТП. В аварії загинули три людини, в тому числі дитина, ще дев'ять постраждали.

Всі загиблі і постраждалі – 12 осіб – перебували в легковому автомобілі. Водій авто не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті загинули двоє дорослих і чотирирічна дитина. Постраждали дев'ять осіб – троє дорослих і шестеро дітей 2011-2019 років народження.

Також нагадаємо, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці