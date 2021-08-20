Усі говорять. Нові туфлі курсанток і смертельна ДТП під Запоріжжям – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

В Україні триває підготовка до річниці незалежності країни, однак без невдач не обійшлося

Найбільше українці обговорюють організацію Дня Незалежності. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 20 серпня, українці найбільше обговорюють, як шахраї крадуть гроші через Приват24, парад до Дня Незалежності та нові туфлі для курсанток.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Як шахраї крадуть гроші через Приват24?

В Україні шахраї вигадують нові способи обману. Колаж: "Сьогодні"

Злом облікового запису. Шахраї підбирають пароль, якщо чужий смартфон виявився в їхніх руках. Адже для незаконного доступу до Приват24 вони можуть зайти в інтернет-банкінг, змінивши пароль входу. Дзвінки. Шахраї дзвонять жертвам і кажуть, що рахунок у Приват24 під загрозою злому. Вони просять перерахувати гроші на "резервний аккаунт", а потім вимагають дані для входу. Фішинг. Шахраї створюють ідентичний сайт, а коли в нього заходять користувачі, крадуть їхні дані.

Усі літаки, які пролетять над парадом до Дня Незалежності – в одному фото

Всі літаки, які зможемо побачити на параді. Фото: Міноборони

52 українських літаки та гелікоптери візьмуть участь у параді до Дня Незалежності 24 серпня. Серед них буде і найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія". Він пролетить над Хрещатиком і буде замикати повітряну колону авіації.

У Херсоні на припаркований Lexus впав гігантський флагшток

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В результаті падіння ніхто не постраждав, а машина сильно пошкоджена / Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні на набережній впав флагшток, який вранці 20 серпня встановлювали до Дня Незалежності. Він пошкодив припаркований автомобіль Lexus, що належав місцевому чиновнику. Унаслідок падіння ніхто не постраждав.

На репетиції параду дівчата-курсантки пройшлися у нових туфлях

Колона військових на Хрещатику. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 20 серпня пройшла репетиція параду до Дня Незалежності України. Військові задоволені новим взуттям, у якому марширують на Хрещатику. Сьогодні всі вони були одягнені в польову форму, але на параді буде парадна.

ДТП з дітьми під Запоріжжям

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Фото: Світлана Леоненко, "Сьогодні"

У Запорізькій області сталася смертельна аварія, у якій загинули п'ятеро людей – із них троє дітей.

30-річний водій автомобіля Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes. В останньому перебували п'ятеро людей. Авто злетіло в кювет, перекинулося, загорілося, усі п'ятеро, включаючи дітей – загинули у вогні.