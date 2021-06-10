Усі говорять. Вбивця дитини, загибель військової і заборона форми збірної України – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українці продовжують обговорювати загибель військовослужбовиці на Донбасі і маленького хлопчика в Дніпропетровській області

У четвер, 10 червня, найобговорюванішими темами в українців стали заборона напису "Героям слава" на формі українських футболістів, нова шахрайська схема з sim-картками і розслідування вбивства восьмирічного хлопчика в Дніпропетровській області.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 10 червня.

Новий вид шахрайства

В Україні набирає обертів новий вид шахрайства – аферисти вже обдурили українців більш ніж на 10,5 млн гривень.

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Шахраї телефонують своїй жертві з двох-трьох номерів і кажуть, що помилилися номером. Потім йдуть до сервісного центру мобільного оператора і перевипускають sim-картку, вказуючи номери, з якими розмовляв абонент.

Після цього вони можуть легко зламати соцмережі або електронну пошту потерпілого і взяти кредит у так званих "швидких позиках". На все про все шахраям вистачить півтори години.

Щоб уберегтися від таких аферистів, необхідно заблокувати дистанційну заміну sim-картки, прив'язати її до паспорту і зробити додаткове підтвердження на всі інтернет-операції.

Вбивця дитини в Покрові затриманий

Фото: колаж "Сьогодні"

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У Покрові Дніпропетровської області затримали підозрюваного у вбивстві восьмирічного хлопчика. Дитина зникла ще 2 червня, але чотири дні його мати не зверталася до поліції.

Виявилося, що 33-річний чоловік задушив хлопчика в покинутій будівлі, а тіло сховав у каналізаційному колекторі. Причиною для вбивства став конфлікт, що виник між зловмисником, який пербував у стані алкогольного сп'яніння, і матір'ю хлопчика.

Тепер вбивці загрожує від двох років в'язниці до довічного ув'язнення.

УЄФА прогнувся під Росію

УЄФА задовольнив занепокоєність Росії / Фото: УАФ

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Європейський футбольний союз зажадав прибрати з форми збірної України з футболу напис "Героям слава" через занепокоєність Росії.

Після того, як Російський футбольний союз подав скаргу, в УЄФА уважніше розглянули дизайн форми і дійшли висновку, що в поєднанні зі "Слава Україні!" гасло "Героям слава!" є "політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст", що вже порушує регламент.

Обриси України з окупованим Кримом в союзі визнали таким, що відповідають правилам УЄФА про екіпіровку.

Ім'я загиблої героїні

Голова Закарпатської облради Олексій Петров назвав ім'я військовослужбовиці Збройних сил України, яка 9 червня загинула на Донбасі.

Нею виявилася 22-річна випускниця Академії сухопутних військ Карина Шемчук. Вона служила в званні лейтенанта в 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

Жінка загинула під час виконання службових обов'язків.

Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: