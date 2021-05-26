Усі говорять. Загрози Лукашенка і подорожчання метро – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

26 травня українці стежили за подіями в Білорусі, обговорювали проїзд в київському транспорті і чіпування українця-рекордсмена

/ Фото: Сьогодні

У середу, 26 травня, українці активно обговорювали чіпування, як Лукашенко погрожує Заходу і атаку на тролейбус в Києві.

Реклама

"Сьогодні" зібрали шість новин, які найбільше схвилювали українців.

Транспорт у Києві: подорожчає чи ні

В метрополітені обіцяють компромісні тарифи/Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Обговорення в Мережі почалися, коли в "Київпастрансі" і "Київському метрополітені" заявили, що собівартість разової поїздки становить 20-25 гривень. "Сьогодні" дізналися у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, чого очікувати жителям столиці.

Реклама

На скільки підніметься вартість проїзду в транспорті?

Проїзду по 20 гривень точно не буде. Точну суму Поворозник поки назвати не може – треба все перерахувати і знайти компроміс.

Коли буде публічне обговорення тарифів?

Влада не називатиме будь-які, навіть приблизні цифри, поки не будуть готові економічно обґрунтовані дані. Так належить за процедурою перегляду тарифів на проїзд.

Коли подорожчає проїзд у метрополітені?

Реклама

Якщо ціну все-таки підніматимуть, це відбудеться не раніше, ніж наприкінці літа.

"Є відпрацьована процедура обговорення та затвердження нових тарифів за проїзд, вона займе приблизно стільки часу", – сказав Поворозник.

Натякнув на війну: Лукашенко погрожував Заходу

/ Фото: цензор

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив іншим країнам, щоб ті не "розхитували" ситуацію в його країні, а протистояння Мінська з Заходом назвав "крижаною війною".

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані руху, згадайте, що Білорусь – це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", – сказав він.

Найчіпованіший українець – навіщо імплантував собі ще одну мікросхему

Реклама

Фото: Єлизавета Герасим'юк, "Сьогодні"

Найчіпованіший українець Павло Кльоц імплантував собі в руку вже восьмий чіп. Перший був ще два роки тому.

Що він може робити з ними:

заводити автомобіль без ключа;

відкрити двері під'їзду;

розраховуватися за проїзд в метро або на касі супермаркету;

поділитися своєю соцмережею, потрібно тільки прикласти телефон до його руки.

Які чіпи використовує?

Вони дуже маленькі, їх не бачать металодетектори. Чіпи легко витягувати з-під шкіри і встановлювати – за допомогою спеціальної голки.

Вартість однієї такої мікросхеми – близько 100 доларів. Всі чіпи Павло замовляв у США.

Атака на тролейбус з пасажирами в Києві

У столиці на Троєщині невідомий кинув пляшку з бензином в тролейбус з людьми. Салон миттєво загорівся. Одна жінка постраждала, її відвезли до лікарні.

Загорівся тролейбус в Києві. Відео: Київ Оперативний/Telegram

Незабаром копи затримали підозрюваного порушника. Він заявив, що "Хотів всіх вбити, тому що люди йому набридли". Тепер 27-річному чоловікові загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Українська правда" змінила власника

Олена Притула і Томаш Фіала/колаж "Сьогодні"/джерела фото: Facebook Олени Притули та Dragon Capital

Редактор-засновник сайту "Українська правда" Олена Притула і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якого 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Притула збереже за собою посаду редактора-засновника. За Севгіль Мусаєвою залишиться пост головного редактора.

Хто такий новий власник "Української правди"?

Томаш Фіала народився 1974 року в Чехії. 1996-го його направили на роботу до України, але через кризу 1998 року Томаш переїхав до варшавського офісу.

2000 року інвестор повернувся до Києва і з українськими партнерами заснував компанію Dragon Capital.

У травні 2014 року Фіала заснував щотижневе видання "Новий Час" (згодом перейменоване на "НВ"), а в червні – новинний сайт і Радіо НВ.

Місячне затемнення

Місячне затемнення. REUTERS/Marco Garcia

26 травня сталося неординарне астрономічне явище – повний місяць і одночасно повне затемнення Місяця, перше 2021 року. Це явище буде видно в Південно-Східній Азії, Австралії і частково в Північній і Південній Америці.

Майське місячне затемнення отримало назву Кривавий Місяць, тому що супутник Землі близько підходить до нашої планети і не зникає повністю в її тіні, а забарвлюється в насичені червоні кольори.