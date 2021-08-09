Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини України

Всі говорять. Заява Лукашенка по Донбасу і секс-скандал з Талашко – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

9 серпня 2021 19:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Україні випустили монету до Дня Незалежності, а в Кирилівці влаштували змагання з пірнання авто в калюжу

Зірку фільму "В Бій йдуть одні старики" звинуватили в домаганнях до студенток, а Білорусь нібито зупинила повномасштабну війну України з Росією / Фото: колаж "Сьогодні"

Зірку фільму "В Бій йдуть одні старики" звинуватили в домаганнях до студенток, а Білорусь нібито зупинила повномасштабну війну України з Росією / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь врятувала Україну від великомасштабної війни з Росією, а НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Також, туристи влаштували в Кирилівці водні розваги в калюжі – змагання з пірнання авто.

Реклама

Сайт "Сегодня" зібрав для вас найрезонансніші події дня, що минає.

Нова монета до Дня Незалежності

Національний банк України (НБУ) з 10 серпня введе в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Номінал монети – 5 гривень. Тираж складе 35 тис. штук. Вона присвячена доленосній події, що сталася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення Незалежності України.

На монеті до Дня Незалежності зображені лелеки

На монеті до Дня Незалежності зображені лелеки / Фото: прес-центр НБУ

Смілива заява Лукашенка

Реклама

Висновок других Мінських угод в лютому 2015 року в столиці Білорусі врятував Україну від великомасштабної війни з Росією. Про це заявив на пресконференції самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

В тренді
До Зеленського у Київ приїде Меркель: що будуть обговорювати і коли візит
Зеленський чекає Меркель напередодні "Кримської платформи" і Дня Незалежності

Він нагадав, що вже багато років Білорусь була під якимись санкціями і до подій з протестами після президентських виборів в 2020 році. Але він нагадав, що в 2015 році захід по-людськи поставився до Білорусі і погодився створити в Мінську мирний майданчик по врегулюванню російсько-українського протистояння.

Змагання з пірнання авто в калюжу

У Кирилівці Запорізької області, яку затопило після потужної зливи, люди влаштували змагання з пірнання авто в яму з водою на дорозі. Таку розвагу придумали, поки в населеному пункті не було світла. На записі видно, що іномарки проїжджали через затоплену ділянку, а на краю дороги сиділи судді. Після виконання "трюку" вони на табличках показували свої оцінки.

Суддя з України пояснила перемогу ізраїльтянки в художній гімнастиці

На думку української судді з художньої гімнастики Лідії Виноградній, сенсаційна перемога ізраїльтянки Ліни Ашрам над росіянкою Діною Аверіною – не притягнута за вуха, а абсолютно заслужена. Все вирішили труднощі тіла.

Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях

Реклама

Легенду радянського і українського кіно, зірку фільму "В бій йдуть одні старики", 75-річного Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнтки і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де актор є викладачем і професором.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногуУкраїна
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпні
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпніФінанси
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильники
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильникиУкраїна
Ліз цілуватися і схиляв до інтиму. Зірку фільму
Ліз цілуватися і схиляв до інтиму. Зірку фільму "В бій ідуть одні старики" звинувачують у домаганняхУкраїна
Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восени
Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восениУкраїна
З вересня локдауну в Україні не буде: Кузін озвучив інший варіант
З вересня локдауну в Україні не буде: Кузін озвучив інший варіантУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти