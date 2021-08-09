Всі говорять. Заява Лукашенка по Донбасу і секс-скандал з Талашко – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

В Україні випустили монету до Дня Незалежності, а в Кирилівці влаштували змагання з пірнання авто в калюжу

Зірку фільму "В Бій йдуть одні старики" звинуватили в домаганнях до студенток, а Білорусь нібито зупинила повномасштабну війну України з Росією / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь врятувала Україну від великомасштабної війни з Росією, а НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Також, туристи влаштували в Кирилівці водні розваги в калюжі – змагання з пірнання авто.

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Нова монета до Дня Незалежності

Національний банк України (НБУ) з 10 серпня введе в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України". Номінал монети – 5 гривень. Тираж складе 35 тис. штук. Вона присвячена доленосній події, що сталася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення Незалежності України.

На монеті до Дня Незалежності зображені лелеки / Фото: прес-центр НБУ

Смілива заява Лукашенка

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Висновок других Мінських угод в лютому 2015 року в столиці Білорусі врятував Україну від великомасштабної війни з Росією. Про це заявив на пресконференції самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

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Він нагадав, що вже багато років Білорусь була під якимись санкціями і до подій з протестами після президентських виборів в 2020 році. Але він нагадав, що в 2015 році захід по-людськи поставився до Білорусі і погодився створити в Мінську мирний майданчик по врегулюванню російсько-українського протистояння.

Змагання з пірнання авто в калюжу

У Кирилівці Запорізької області, яку затопило після потужної зливи, люди влаштували змагання з пірнання авто в яму з водою на дорозі. Таку розвагу придумали, поки в населеному пункті не було світла. На записі видно, що іномарки проїжджали через затоплену ділянку, а на краю дороги сиділи судді. Після виконання "трюку" вони на табличках показували свої оцінки.

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