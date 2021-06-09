Усі говорять. Жахлива ДТП на Херсонщині та українкам можуть зменшити пенсійний вік – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Що українці обговорюють сьогодні
У середу, 9 червня, найобговорюванішими темами в українців стали ДТП в Херсонській області, зменшення пенсійного віку, вибух гранати в Харкові і відповідь ветеранів АТО Яковлевій.
"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 9 червня.
Жахлива ДТП на Херсонщині
Жмутський з дружиною і дочкою. Колаж "Сьогодні"
У страшній ДТП на Херсонщині загинув член "Свободи" Едуард Жмутський, його дружина і їхня молодша дочка. Старша дочка зараз в комі.
Зменшення пенсійного віку
Українкам хочуть зменшувати пенсійний вік за кожну дитину.
Вибух гранати в Харкові
Встановлюються всі обставини події. Фото: ГУНП
Встановлюються всі обставини події. Фото: ГУНП
У Харкові чоловік через конфлікт кинув в компанію хлопців гранату РГД-5. Від вибуху гранати постраждали п'ятеро осіб, від 16 до 33 років.
Відповідь ветеранів АТО на образи Ковальової
Ветерани АТО відповіли на образи б'юті-майстра Яни Ковальової з Чугуєва на адресу українських військових. Вони вважають, за такі висловлювання потрібно нести відповідальність.
Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа