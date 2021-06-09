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Усі говорять. Жахлива ДТП на Херсонщині та українкам можуть зменшити пенсійний вік – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

9 червня 2021 19:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

В жахливій ДТП в Херсонській області загинула майже вся сім'я, українкам з дітьми можуть зменшити пенсійний вік

Що українці обговорюють сьогодні

Що українці обговорюють сьогодні

У середу, 9 червня, найобговорюванішими темами в українців стали ДТП в Херсонській області, зменшення пенсійного віку, вибух гранати в Харкові і відповідь ветеранів АТО Яковлевій.

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"Сьогодні" зібрали найрезонансніші новини 9 червня.

Жахлива ДТП на Херсонщині

Жмутський з дружиною і дочкою. Колаж "Сьогодні"

Жмутський з дружиною і дочкою. Колаж "Сьогодні"

У страшній ДТП на Херсонщині загинув член "Свободи" Едуард Жмутський, його дружина і їхня молодша дочка. Старша дочка зараз в комі.

Зменшення пенсійного віку

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Українкам хочуть зменшувати пенсійний вік за кожну дитину.

Вибух гранати в Харкові

Встановлюються всі обставини події. Фото: ГУНП

Встановлюються всі обставини події. Фото: ГУНП

У Харкові чоловік через конфлікт кинув в компанію хлопців гранату РГД-5. Від вибуху гранати постраждали п'ятеро осіб, від 16 до 33 років.

Відповідь ветеранів АТО на образи Ковальової

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Ветерани АТО відповіли на образи б'юті-майстра Яни Ковальової з Чугуєва на адресу українських військових. Вони вважають, за такі висловлювання потрібно нести відповідальність.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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