Усі на південь! Дощовий прогноз на 27 травня (карта)

На всій території країни утримається невелика хмарність, але якщо в частині областей продовжаться дощі, то на півдні нарешті буде сухо і жарко

У четвер, 27 травня, половину України продовжать заливати дощі, в основному грозові, але на півдні нарешті встановилася суха і спекотна погода, там температура сягатиме майже 30 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Холодно в цей травневий четврг не буде ніде, мінімальна температура, на заході, становитиме 21-23 градуси. На півночі і в центрі буде ще тепліше – від 22 до 26 градусів, але в Київській та Чернігівській області знову обіцяють грози.

Також грозові зливи продовжаться в Тернопільській і Чернівецькій області та перекинуться на Хмельницьку. А ось на півдні і сході буде спекотно і сухо – температура від 25 до 27 градусів.

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У столиці України знову очікується гроза, температура від 22 до 24 градусів.

Нагадаємо, синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів у червні, будуть і дощі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", до кінця травня погода в Україні особливо не зміниться – дощі, грози і досить тепло. А ось на останні вихідні місяця небесна канцелярія приготувала сюрпризи.