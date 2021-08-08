"Всі наші перемоги попереду": Олег Ляшко звернувся до прихильників (відео)

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко / Фото: instagram.com/liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в день 10-річчя партії звернувся до однодумців і своїх прихильників.

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У Facebook він нагадав, що рівно 10 років тому була відновлена, заснована ще Іваном Франком, "Радикальна партія".

"Я вітаю всіх своїх десятки тисяч членів партії. Однодумців, прихильників, всіх тих, хто підтримує нас, розділяє наші погляди. Я вітаю з цією знаменною датою і в житті партії, і в житті України. Адже без "Радикальної партії" вже неможливо уявити Україну... Для мене "Радикальна партія" – як моя третя дитина, яку я люблю, ціную і зроблю все, щоб вона була успішною. Всі наші перемоги попереду", – сказав Ляшко.

Раніше в День батька син лідера Радикальної партії Олега Ляшка Олександр, якому вже трохи більше рочку, зробив свої перші кроки. 2 червня 2018 роки після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував офіційний шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. пара виховує також дочка Владиславу.