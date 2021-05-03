Всі пішли на шашлики? В Україні різко впала вакцинація

В Україні продовжилося зниження кількості вакцинацій. За минулу добу, 2 травня, всього 177 людей отримали щеплення від коронавірусу.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Разом з цими 177 вакцинованими на сьогоднішній день вже 755 103 українцям зробили щеплення. У Києві вакцинували за добу 95 осіб.
Де 2 травня вакцинували найбільше людей:
- Дніпропетровська область – 360;
- Черкаська – 233;
- Сумська – 231;
- Донецька – 202.
Де найменше:
- Закарпатська область – 4;
- Луганська – 28;
- Хмельницька – 30;
- Івано-Франківська – 38.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні після Великодня знизилася кількість нових хворих на COVID-19.
Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.
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