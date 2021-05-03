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Всі пішли на шашлики? В Україні різко впала вакцинація

3 травня, 09:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вакцинальна кампанія в Україні йде дуже повільними темпами. Більш ніж за два місяці немає і мільйона вакцинованих

В Україні продовжилося зниження кількості вакцинацій. За минулу добу, 2 травня, всього 177 людей отримали щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Разом з цими 177 вакцинованими на сьогоднішній день вже 755 103 українцям зробили щеплення. У Києві вакцинували за добу 95 осіб.

Де 2 травня вакцинували найбільше людей:

  • Дніпропетровська область – 360;
  • Черкаська – 233;
  • Сумська – 231;
  • Донецька – 202.

Де найменше:

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  • Закарпатська область – 4;
  • Луганська – 28;
  • Хмельницька – 30;
  • Івано-Франківська – 38.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні після Великодня знизилася кількість нових хворих на COVID-19.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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