Усього боялася і тікала з дому. Історія складної адаптації дівчинки в прийомній сім'ї

На організованих Фондом Ріната Ахметова артзаняттях діти розфарбовували футболки для себе, а Уляна Зінченко готувала подарунок для брата

Дитина, яка з інтернату потрапляє у родину, може звикати до неї впродовж кількох років. Дев’ятирічна Уляна ж лякалася кожного шороху, однак не побоялася втекти з дому – саме так проходила її адаптація до дитячого будинку сімейного типу.

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Як дівчинка почувається зараз, йдеться у сюжеті кореспондента новин "Сьогодні" Юлії Покідіної.

На організованих Фондом Ріната Ахметова артзаняттях діти розфарбовувала футболки для себе, а Уляна Зінченко готувала подарунок для брата.

"Його сьогодні немає, але я знаю, що це мій брат і те, що побачила як цей Ніндзяго Скай лежить посеред цих малюнків – подумала зробити", – каже дівчинка.

За плечима у неї – непросте минуле. Разом із братом кілька разів опинялася в інтернатних закладах, доки їх не взяли на виховання у дитячий будинок сімейного типу.

"Вона була не проблемною дитиною, але вона всього боялася. Якийсь шорох, шум, вона могла заховатися, але поступово це пройшло", – розповідає батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу Андрій Басараб.

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Адаптація дитини з інтернату у новій сім'ї рідко минає добре. Один із найважчих моментів, як пригадує названий батько, спроба Уляни із сестрами втекти з дому.

"Поки ми з дружиною з'їздили в магазин за продуктами, вони вирішили залишити родину, бо щось їм не сподобалось", – каже чоловік.

На щастя, ця історія закінчилася того самого дня. Саме Уляна зателефонувала старшому брату і попросила забрати їх додому. Вона не любить про це згадувати та каже, що жодного разу не хотіла зробити це знову.

"Даже в голову не приходило!" – переконує тепер Уляна.

Тепер з дому у сім'ї Басараб "тікають" тільки разом – коли вирушають у мандрівки. А подорожують вони не тільки Україною, а і Європою. Уляна більш за все мріє побачити Париж.

"Там є Єйфелева вежа, є Лувр, дуже хочу подивитись, що там. Дуже гарна там трава, покошена, зелена, якось хочеться", – усміхається дівчинка.

А поки кордони закриті сім’я здійснила невелику подорож на артзаняття, влаштоване Фондом Ріната Ахметова.

"Я говорю: так, сегодня у нас мастер-класс от Фонда. Все: ура! мы едем! Мы очень рады причастности к этому Фонду, потому что мы, родители, тоже нуждаемся в заботе. А здесь не только для детей все делается, а и для взрослых", – каже мама-вихователька дитячого будинку Наталя Басараб.

Програма "Сирітству – ні!" допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, від 2008 року. Сприяє влаштуванню дітей з інтернатних закладів у сім'ї та підтримує батьків-вихователів.

"Програма та портал "Сирітству – ні!" є лідерами національного усиновлення. Кожна дитина має жити в родині. Завдяки порталу та програмі вже майже 10 тисяч дітей знайшли своїх батьків", – розповіла Оксана Іщук, менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.