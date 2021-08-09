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Всіх не перевішаєш – Лукашенко про смерть білоруського опозиціонера Шишова

9 серпня 2021 15:41

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Лукашенко потребував у спецслужб України відповіді, хто вбив білоруського активіста Віталія Шишова

Справа на фото голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов, зліва - білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Справа на фото голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов, зліва - білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що голова "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов, якого знайшли мертвим у парку Києва, був для Білорусі ніким, але Україна повинна розслідувати його смерть і дати відповідь, хто і як повісив громадянина Білорусі.

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Про це він заявив на пресконференції 9 серпня.

"Ну, ось як його прізвище – який повісився? – Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну, добре я президент – я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був ну просто ніхто", – сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, ніхто з Білорусі його не вбивав.

"Ну навіщо? Елементарно. Повісили одного – завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш, це дурість. Ну, навіщо в Україні роздмухувати ось це все?", – сказав білоруський диктатор.

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Лукашенко заявив, що Шишов знаходився в Україні "та його підтримували спецслужби України", і "повісився або його повісили" на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі "відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі".

Він додав, що якщо звинувачують його, то нехай нададуть факти.

"Факти на стіл! Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Що ж ви мене закидаєте? Вбивцю знайшли. Нам вистачає і без Шишова з ким розбиратися", – сказав Лукашенко.

Що відомо про загибель Шишова

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві

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