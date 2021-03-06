Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив візит в Україну

Візит приурочений до урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності

Вселенський патріарх Варфоломій I приїде до України з нагоди 30-річчя Незалежності України. Його особисто запросив президент Володимир Зеленський

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Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

Вселенський патріарх підтвердив свій візит на зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу".

"Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я. Принагідно привітали Вселенського патріарха із днем народження і подарували ікону в стилі петриківського розпису", - написала Кравчук.

Нагадаємо, Вселенський патріарх звинуватив РПЦ і Кирила в розколі православного світу.

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