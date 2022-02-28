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СЬОГОДНІ Новини України

Усім вистачить продуктів: як у Києві працюватимуть магазини

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 лютого, 09:58
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Магазини у Києві відкриватимуться протягом усього дня поступово, не відразу
Магазини відновлять свою роботу у звичному режимі
Магазини відновлять свою роботу у звичному режимі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у столиці закінчилася жорстка комендантська година, яка тривала 36 годин За кілька годин до відкриття магазинів жителі столиці почали вишиковуватися у величезні черги.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада" повідомив, що магазини відкриватимуться поступово, бо за два дні, коли все було закрито, відпрацьовувалась логістика, щоб усе, що можливо, сьогодні доставити до магазинів.

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"Ми даємо можливість людям ходити в магазини. Ці. Я не обіцяю там великої різноманітності, але всі необхідні товари сьогодні там можна буде придбати", – сказав він.

За його словами, найголовніше, що зараз потрібно зробити, – це доставити персонал у магазини.

"Тому магазини відкриватимуться поступово протягом дня", – зазначив він.

Окрім продуктових магазинів, сьогодні також відкриються зоомагазини, аптеки.

5-й день війни в Україні

З 28 лютого у Києві закінчилася жорстка комендантська година. Тепер він діятиме лише з 22:00 до 7:00. З самого ранку біля магазинів почали вишиковуватися величезні черги.

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Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого. За п'ять діб війни вбито 5300 російських окупантів.

Керівник Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький раніше розповів, як мирні жителі виявляють чудеса героїзму, зупиняючи окупантів буквально голими руками.

Крім того, було опубліковано відео, як чоловік власноруч намагається зупинити колону із десятка російських танків.

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Видання Time повідомило, що Кремль надіслав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

28 лютого вдень мають відбутися українсько-російські переговори. Це може бути вирішальний день.

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