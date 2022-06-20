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Усім приготуватися! Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 червня, 06:00
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Цього дня в Україні опадів не прогнозують
В Україні буде по-справжньому літня погода/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні буде по-справжньому літня погода/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 20 червня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде спекотною. Сьогодні температура повітря буде високою — такою, яка притаманна літу. Цього дня жителі усіх областей можуть залишити парасольки вдома, оскільки вона не знадобиться. Однак варто не забути із собою головний убір, який врятує від сонця.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 20 червня?

Сьогодні в Україні стовпчики термометрів коливатимуться від 28 до 34 градуси тепла. По всій території опадів не очікується. Вітер — південно-західний, 3-8 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 30 до 33 градуси тепла. На сході нашої країни прогнозують +30...+32 градуси.

У північних регіонах – 29-34 градуси тепла. На півдні очікується 28-31 градус вище нуля.

У Києві прогнозують ясну погоду, без опадів, 32-34 градуси тепла, а у Сімферополі теж буде сухо та тепло – +28…+30 градусів.

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Деяким людям у спеку дуже тяжко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад, фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і остуджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відкривайте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють набагато менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

Читайте також, якою була погода в Україні вчора. Раніше сайт "Сьогодні" давав прогноз магнітних бур на червень.

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