Світовий банк дасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19: куди підуть гроші

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який є кредитною установою Світового банку, надасть Україні 2,5 млрд грн на боротьбу з COVID-19, зокрема на закупівлю вакцин.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я України Світлану Шаталову.
За її словами, в середу, 21 квітня, український уряд погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проекту екстреного реагування на COVID-19 та вакцинації.
Шаталова розповів, що документ передбачає кошти для закупівлю вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.
"Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд держбюджету за виконання DLI-показників", – додала Шаталова.
Нагадаємо, переговори про те, що Україна отримає близько 2,5 млрд гривень від Світового банку на закупівлю вакцин від коронавірусу ведуть з грудня 2020 року.
Також нагадаємо, Україна веде переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 в рамках європейського механізму розподілу вакцин. Обговорюють додаткові 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.
Окрім того, Україна домовляється про постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусу з Об'єднаних Арабських Еміратів.
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