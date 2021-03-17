Сплеск COVID почнеться вже 18 березня – Київ може закритися, чи буде локдаун по всій Україні

У вчених є невелика надія, що ми десь біля піку третьої хвилі, і жорсткий карантин не знадобиться

Знову заговорили про локдаун по всій країні. Оптимізм, пов'язаний з початком вакцинації, випарувався. Тепер видно, що вакцинація не встигає за швидкістю поширення нової хвилі епідемії.

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Невже буде новий локдаун? Така ймовірність є. Втім, є і деякі прогнози від вчених, які викликають оптимізм. Про них пізніше. Почнемо з поганих новин.

17 березня було 11 833 хворих. Починаючи з 14 лютого кількість хворих в Україні почала стрімко зростати, досягнувши в березні максимальних значень за весь 2021 рік.

Пік другої хвилі епідемії був наприкінці листопада – 15-17 тис. хворих на день . Цей "рекорд" поки не побитий. Але 12-13 березня кількість хворих було вже більше 13 тис. Тобто до рекорду ми близькі.

І, ймовірно, поб'ємо його вже 18 березня. За прогнозами НАН України, нас буквально завтра очікує стрімкий стрибок за новими випадками, важкими хворими і летальними наслідками.

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Фото: REUTERS/Marko Djurica

Особливості третьої хвилі

Насторожує, що смертність від COVID-2019 в березні зростає швидше, ніж торік. І хоча кількість хворих поки не наздогнала показники листопада 2020 року, за смертністю дані вже зрівнялися.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що вірус мутував, і в Україні гуляють нові, агресивніші штами. У хворих медики зауважують нові симптоми, які не є типовими для COVID-19. Наприклад, це нудота і діарея. Частіше стали хворіти молоді люди від 30 років . Почастішали випадки загострення хвороби, тому і на одужання потрібно більше часу.

Показово і те, що зростає кількість важких випадків. На цей факт ще в січні звернула увагу лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"У стаціонарах з'являється непомірно велика кількість важких, "завислих" пацієнтів віком 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними подіями", – повідомила Голубовська.

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Як наслідок, у клініках вже заповнене більше половини місць для коронавірусних хворих. Причому зростання стрімке. Так, за даними Кабміну, 1072 пацієнти перебували на апаратах ШВЛ.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська / Фото: Facebook/Ольга Голубовская

Прем'єр неохоче натякає на локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 березня заговорив про ймовірність локдауну. Але поки він обережний.

"Якщо "червоний рівень" буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України", – заявив Шмигаль на засіданні Кабміну.

Варто відзначити, що ще в січні Шмигаль був упевнений, що втретє закривати країну немає підстав. Тепер впевненості поменшало.

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"Сьогодні" знають, чому прем'єр-міністр говорить не особливо наполегливо. У нього є прогнози вчених, які показують – можливо, ми прямо зараз десь біля піку нової хвилі, а далі справа знову може піти на спад. Хоча це лише ймовірність, а поки не конкретика.

Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 17 березня 2021. Фото: прес-служба Кабінету міністрів України.

Коронавірус йде на схід – хто ще виявиться в "червоній зоні"

"У нас на сьогодні є чотири області в країні, які знаходяться на "червоному рівні" епідеміологічної небезпеки. Також напружена ситуація в місті Київ, який може потрапити рішенням відповідної центральної комісії ТЕБ та НС до "червоного рівня", як тільки будуть перевищені показники і будуть для цього підстави", – заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у коментарі для телеканалу "Україна 24".

Тут, напевно, потрібні деякі уточнення. Зараз в "червоній зоні" знаходяться чотири області:

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька

Житомирська

Причому, як зазначають медики, карантинні обмеження в цих областях принесли ефект. Так, на Івано-Франківщині пік захворювання, ймовірно, пройдений, і є тенденція до спаду. Біда в тому, що коронавірус з "червоних областей" мігрує на схід. За прогнозами Степанова, до "червоної зони" найближчими днями можуть потрапити:

Вінницька область

Львівська область

місто Київ

З'ясувалося навіть, що Степанов вже радив владі Львівської області не чекати оголошення "червоного рівня". Регіон готовий, щоб закритися на карантин.

Чи закриють столицю

У Києві ситуація тут складна. Столиця може закритися найближчими днями. Мер Віталій Кличко вже заговорив про це:

"Останніми тижнями ми бачимо збільшення кількості захворювань. Якщо після локдауну у нас були сотні хворих на добу, то зараз ситуація ускладнюється з кожним днем . Наприклад, вчора 1000 осіб захворіли, сьогодні майже 1200. Збільшилася кількість госпіталізованих, вірус мутує, стає агресивнішим. Тільки вчора було госпіталізовано 700 осіб. Зараз у лікарнях перебувають 3700 хворих. Загалом кількість місць у лікарнях – 4500", – заявив Кличко.

Але локдаун в Києві – питання все-таки політичне. Очевидно, що до крайньої межі його відтягуватимуть. А за прогнозами НАН України, можуть з'явитися й інші кандидати.

Слідом – Тернопіль, Одеса і Миколаїв

Математики з Національної академії наук постійно моніторять динаміку захворюваності і роблять прогнози на основі математичних моделей. Прогнози досить точні. Їх робить Інститут проблем математичних машин і систем НАН. Переконайтеся самі: ось як збулися прогнози НАН за минулий час – в таблиці вказані прогнозні дані та реальні.

Скільки захворіли: прогноз НАН і реальність

День Прогноз щодо хворих Фактично захворіли 10 8578 6480 11 12 010 9187 12 12 455 13 045 13 12 189 13 376 14 8742 9110 15 6647 6882 16 9494 9730 17 11 720 11 833 18 14 086 19 15 169 20 14984 21 11330 22 8463

Хоча точного збігу за цифрами немає, чітко видно закономірності – спад кількості хворих, їхнього зростання. Тут прогноз збігається з реальними показниками.

Якщо побудована модель вірна, то вже 18 березня кількість хворих значно зросте. Це станеться, тому що осередки захворювання виявляться в нових областях.

Свій прогноз в НАН України роблять на основі статданих, в тому числі на логіці поширення хвороби в минулі хвилі, а також на те, як вона поширюється в інших країнах.

На думку НАН України, ситуація в регіонах країни наступна :

Івано-Франківська область вже пройшла пік епідемії. При цьому карантинні обмеження тут реально допомогли.

вже пройшла пік епідемії. При цьому карантинні обмеження тут реально допомогли. Чернівецька, Закарпатська області близькі до піку, там захворюваність теж скоро піде на спад.

близькі до піку, там захворюваність теж скоро піде на спад. Найбільший приріст можуть показати Львівська, Житомирська, Вінницька області та Київ.

Далі під загрозою – Тернопільська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Київська області і (можливо) Рівненська і Сумська області.

Все це – потенційно "червоні зони". І це приблизно половина території країни. Тобто перспектива загального локдауну невизначена, але виключати його не можна ніяк.

Ось ще що:

Є регіони на заході і в центрі країни, які поки що гроза обійшла стороною. Цце Волинська, Полтавська області. Зараз там більш-менш спокійно. Але якщо "включаться" і вони, то загалом по країні це сильно змінить статистику.

Зараз там більш-менш спокійно. Але якщо "включаться" і вони, то загалом по країні це сильно змінить статистику. На південному сході України поки що всюди більш-менш тихо. Крім Миколаївської та Дніпропетровської областей, де захворюваність перевищила середні показники. Якщо там триватиме зростання, то загальний локдаун, вважай, неминучість.

Але, звичайно, думати про локдаун уряду не хочеться. Тому що зупинка економіки для країни має дуже важкі наслідки. Тому чиновники чекають хороших новин.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Репродукційне число знижується – хороша новина наостанок

В НАН України зазначають: загалом є тенденція до зниження деяких значущих показників. Наприклад, загалом по країні такий показник, як репродукційне число, має тенденцію до зниження. Число показує кількість нових випадків по відношенню до раніше зареєстрованим.

Грубо кажучи, захворіла людина на COVID-19 – скількох вона заразить?

Для статистики це важливо: якщо репродукційне число менше одиниці, скажімо – 0,9 – то захворюваність йде на спад. Коли воно більше одиниці, значить, кількість захворілих скоро ще більше зросте.

Зараз репродукційне число щодо COVID-19 в Україні становить 1,1. Більше одиниці, але не набагато. А на початку березня, коли вперше заговорили про епідемію, воно було 1,27. Тобто є тенденція до скорочення кількості захворілих.

Може бути, ми пройшли пік третьої хвилі? Вчені не впевнені. Кажуть, це один з можливих сценаріїв з точки зору статистики. Точніше можна буде сказати після 20 березня. Тоді збереться достатня кількість даних.

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