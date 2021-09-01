Згадати все. Як виглядали українські політики в першому класі

У День знань політики показали, як вони виглядали в шкільні роки

Знайдіть 10 відмінностей. На фото Ірина Верещук (друга зліва), Юрій Луценко (праворуч). Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні 1 вересня, початок нового навчального року. На своїх сторінках в соцмережах багато політиків привітали передплатників з Днем знань і показали, як вони виглядали в шкільні роки.

Ірина Верещук

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Ірина Верещук – народний депутат Верховної ради України IX скликання. Народилася 30 листопада 1979 року в Раві-Руській Нестеровського (тепер – Жовківського) району Львівської області.

У 1997 році закінчила Рава-Руську середню школу-інтернат із золотою медаллю.

Олексій Арестович

Олексій Арестович – спікер української делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ) і радник глави Офісу президента. Народився 3 серпня 1975 року в Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузія.

У 1992 році закінчив школу № 178 в Києві.

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Борислав Береза

Борислав Береза – лідер ЕкоПартіі і колишній спікер "Правого сектору". Народився 13 червня 1974 року в Києві.

У 1981 році пішов у перший клас 183 школи. З 1991 року навчався в Ізраїлі в школі Ульпан (навчальна школа для вивчення івриту).

Юрій Луценко

Юрій Луценко – український військовий і державний діяч, політик. Народився в 1964 році в місті Рівне.

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Навчався в рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю.

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