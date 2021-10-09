Смерть через рибу. Українці гинуть від ботулізму (відео)

Річкова риба за складом білка є корисною, але вона вражена різними паразитами

Хек, треска, минтай, их можно употреблять почти каждый день в своем рационе. Коллаж "Сегодня"

Українці гинуть від ботулізму. В цьому році вже є вісім жертв. Ще 65-ть потрапили з цим діагнозом до лікарень. Як згодом розповіли самі постраждалі – більшість з них перед тим вживали рибу. Кореспондентка "Сегодня" Дарина Добровольська вирушила на ринки і в магазини, щоб з'ясувати, що там продають. Вона розповість – як уберегтися від отруєння.

Спалах ботулізму в Україні

Червона в вакуумі, пресерви в олії, свежекопченая, в'ялена. На прилавках супермаркетів широкий рибний асортимент. Візуально – апетитно. Разом з борцем за права споживачів Максимом Несміянова вирушаємо на перевірку, щоб з'ясувати: що насправді продають українці під виглядом нібито свіжої риби?

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"Найчастіше знаходжу прострочення в таких ємностях тут строк придатності 40-45 днів, прострочення буває багато серед червоної риби", – говорить Несміянов.

Червона риба – задоволення не з дешевих: за 150 грамів в вакуумі ціна стартує від 100 гривень. І відразу дві прострочені трапляються нам на полицях. Що небезпечно – така риба може зіпсуватися швидше, ніж зазначено на упаковці, якщо до неї в магазині чіпляють кліпсу, каже експерт. Тоді всередині потрапляє повітря і риба – псується. І ось що цікаво: виробник при цьому за розгерметизацію відповідальності не несе. Йдемо далі. Перед нами – сушені, в'ялена і копчена.

У теплому приміщенні при високій вологості вона заростає цвіллю. Такий рибою отруїтися дуже легко і виникає питання по ботулізму. Саме в'ялена, копчена, солона і консервована риба може стати причиною захворювання на ботулізм. Це – найстрашніше харчове отруєння. Тільки в цьому році від нього померло 8 людина.

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"І інші інфекційні захворювання – це можуть бути кошти вживання риби і отруєння взагалі в принципі яка вже згнила і там є якість продукти бродіння, і якщо риба виловлена ​​з водойми і не пройшла нормальної термічної обробки це може бути кишкова паличка", говорить лікар – інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Що ж робити, коли в магазині наткнулися на сумнівну рибу? Перш за все – просити в продавця супровідні документи. Згідно із законом: кожен покупець має на це право.

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"Хто виробник, його юридична адреса, а також про умови зберігання та реалізації, якщо виробник не надав супровідну інформацію, то об'єкт господарювання не має права її брати на реалізацію, – каже начальник відділу державного контролю ГУ ДПСС в р .. Києві Юрій Міркеев.

Річкова риба за складом білка є корисною, але вона вражена різними паразитами, глистами, її бажано готувати, щоб вона підлягала дуже тривалій термічній обробці. Хек, тріска, минтай, їх можна вживати майже кожен день в своєму раціоні, особливо, якщо у людини є проблеми з кишечником, запальні процеси Безпечніше для людини споживання виловленої риби після термічної обробки. А ось копчена – краще взагалі не вживати.

Раніше ми повідомляли про перші ознаки смертельно небезпечної хвороби – ботулізму , Знання яких допоможе виграти час і врятувати життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уберегтися від ботулізму, готуючи домашню консервацію .