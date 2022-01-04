Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини України

Спалах "Омікрону" в Україні та звинувачення київського архімандрита у зґвалтуванні — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна на порозі спалаху коронавірусу, а французький аспірант звинуватив київського архімандрита у зґвалтуванні
Спалах "Омікрону" може відбутися в січні, а київський архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення його у зґвалтуванні/Колаж: "Сьогодні"
Спалах "Омікрону" може відбутися в січні, а київський архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення його у зґвалтуванні/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Спалах на порозі: коли "Омікрон" пошириться на всю Україну

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні чекати значного поширення штаму "Омікрон". За словами головного санітарного лікаря, вірус може охопити всю країну вже у січні.

Реклама

Спалах "Омікрона" вже не за горами/Колаж: "Сьогодні"
Спалах "Омікрона" вже не за горами/Колаж: "Сьогодні"

Трампа та його сім'ю викликали до суду

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк допитає колишнього президента США Дональда Трампа та двох його дітей. Приводом стало розслідування стосовно бізнес-імперії Дональда Трампа у роки його президентства.

Експрезидента США та двох старших дітей підозрюють у шахрайстві/Колаж: "Сьогодні"
Експрезидента США та двох старших дітей підозрюють у шахрайстві/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Під Сумами чоловік жорстоко вбив та спалив знайомого

У місті Ромни Сумської області чоловік убив 68-річного знайомого. Після скоєного він вивіз тіло до річки та підпалив разом із автомобілем.

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"
Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"

Мене підставили: київський архімандрит заперечує звинувачення у зґвалтуванні француза

Архімандрит Ахіла (Шахтарін) відреагував на звинувачення французького аспіранта Ніколя Імбера у зґвалтуванні. За його словами, це не що інше, як підстава. Ніколя заявив, що інцидент стався, коли він був у Києві.

Реклама

Архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення Ніколя Імбера/Фото: Facebook: Nicolas Imbert, Архімандрит Ахіла (Шахтарін), колаж: "Сьогодні"
Архімандрит Ахіла (Шахтарін) заперечує звинувачення Ніколя Імбера/Фото: Facebook: Nicolas Imbert, Архімандрит Ахіла (Шахтарін), колаж: "Сьогодні"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти