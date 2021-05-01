Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини України

Зустріч Благодатного вогню і пасхальна театралізована хода – анонси СЬОГОДНІ

1 травня, 07:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На вихідних в Україні заплановано низку важливих заходів, серед яких і костюмоване дійство, яке ілюструє собою в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим

У суботу, 1 травня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться зустріч Благодатного вогню, а в неділю, 2 травня, відбудеться великодня театралізована хода від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності. Що ще заплановано на вихідні в Україні – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

Реклама

Субота, 1 травня

  • 12:00 – у будівлі Верховної Ради розпочнеться першотравнева акція "Ні – пандемії реформ!";
  • 17:00-18:30 – в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться зустріч Благодатного вогню, який доставить з Ізраїлю в Україну офіційна делегація УПЦ (МП).

Неділя, 2 травня

  • 12:00 – Марш захисників міста на Соборній площі за участю Національного корпусу.
  • 14:00 – Великодня театралізована хода від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності. Костюмоване дійство ілюструє собою в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Участь візьмуть волонтери, артисти, громадські діячі, священики, діти з прийомних сімей.

За кордоном

Субота, 1 травня – США починають виведення військ з Афганістану;

В тренді
Зустріч Благодатного вогню і пасхальна театралізована хода – анонси СЬОГОДНІ

Неділя, 2 травня – в Ізраїлі день жалоби за загиблими в результаті трагедії на горі Мерон.

Реклама

Погода на чотириденні святкові вихідні буде примхливою: з 1 травня прийде істотне потепління, а на Великдень будуть гриміти грози.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гриміти
Потеплішає до +20, але все зіпсують грози: синоптик розповіла, де буде гримітиУкраїна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
У Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка: що загрожує виховательці (оновлено)
У Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка: що загрожує виховательці (оновлено)Запоріжжя
На Україну насувається потужний циклон. Де чекати дощів і гроз (карта)
На Україну насувається потужний циклон. Де чекати дощів і гроз (карта)Україна
Volia відкриває абонентам необмежений доступ до контенту на травневі свята
Volia відкриває абонентам необмежений доступ до контенту на травневі святаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти