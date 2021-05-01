На вихідних в Україні заплановано низку важливих заходів, серед яких і костюмоване дійство, яке ілюструє собою в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим

У суботу, 1 травня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться зустріч Благодатного вогню, а в неділю, 2 травня, відбудеться великодня театралізована хода від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності. Що ще заплановано на вихідні в Україні – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

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Субота, 1 травня

12:00 – у будівлі Верховної Ради розпочнеться першотравнева акція "Ні – пандемії реформ!";

– у будівлі Верховної Ради розпочнеться першотравнева акція "Ні – пандемії реформ!"; 17:00-18:30 – в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться зустріч Благодатного вогню, який доставить з Ізраїлю в Україну офіційна делегація УПЦ (МП).

Неділя, 2 травня

12:00 – Марш захисників міста на Соборній площі за участю Національного корпусу.

14:00 – Великодня театралізована хода від станції метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності. Костюмоване дійство ілюструє собою в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Участь візьмуть волонтери, артисти, громадські діячі, священики, діти з прийомних сімей.

За кордоном

Субота, 1 травня – США починають виведення військ з Афганістану;

В тренді Зустріч Благодатного вогню і пасхальна театралізована хода – анонси СЬОГОДНІ

Неділя, 2 травня – в Ізраїлі день жалоби за загиблими в результаті трагедії на горі Мерон.

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Погода на чотириденні святкові вихідні буде примхливою: з 1 травня прийде істотне потепління, а на Великдень будуть гриміти грози.