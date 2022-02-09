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СЬОГОДНІ Новини України

Зустріч світових лідерів у Берліні та заява США про "Північний потік-2" — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 06:00
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У Берліні зустрілися Шольц, Дуда і Макрон, а в США розповіли про різні стратегії щодо санкцій проти Росії
У Берліні зустрілися канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і президент Польщі Анджей Дуда, а в США поки що не мають наміру вводити санкції проти "Північного потоку-2"/Фото: REUTERS/Bertrand Guay, колаж: "Сьогодні"
У Берліні зустрілися канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і президент Польщі Анджей Дуда, а в США поки що не мають наміру вводити санкції проти "Північного потоку-2"/Фото: REUTERS/Bertrand Guay, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни": у Берліні зустрілися лідери Німеччини, Франції та Польщі

У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери попередили РФ про наслідки, якщо країна почне повномасштабну війну проти України.

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Шольц, Дуда та Макрон обговорили напружену ситуацію навколо України/Фото: колаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сьогодні"
Шольц, Дуда та Макрон обговорили напружену ситуацію навколо України/Фото: колаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сьогодні"

Чи є обов'язковою бустерна доза вакцини? У МОЗ відповіли

Міністерство охорони здоров'я України поки що не розглядає обов'язковість бустерної вакцинації від COVID-19. Вакцина зміцнює організм для боротьби з коронавірусом, включаючи штам "Омікрон".

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що бустерна доза не є обов'язковою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що бустерна доза не є обов'язковою/Фото: колаж: "Сьогодні"

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"Ми не згодні": у США здивували заявою про санкції проти "Північного потоку-2"

У президента США Джо Байдена не вважають за необхідне прямо зараз ввести санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила на брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, загроза санкцій має бути засобом впливу на Росію, щоб стримати її від ескалації.

Джен Псакі прокоментувала санкції проти "Північного потоку-2"/Фото: Reuters, колаж: "Сегодня"
Джен Псакі прокоментувала санкції проти "Північного потоку-2"/Фото: Reuters, колаж: "Сегодня" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Кричущий випадок! У парламенті Словаччини поглумилися над прапором України

У парламенті Словаччини під час засідання депутат від ультраправої партії Андрій Медвецькі вилив на прапор України воду. Через це засідання у парламенті довелося призупинити.

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Депутат Медвецькі взяв пляшку води та почав обливати прапор України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Депутат Медвецькі взяв пляшку води та почав обливати прапор України/Фото: колаж: "Сьогодні"

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