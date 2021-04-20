Зустріч на Донбасі. Що відповів Путін Зеленському?

Президент України звернувся до громадян щодо ескалації ситуації на сході країни Росією і запросив президента РФ на Донбас

Після того, як президент України Володимир Зеленський заявив про сильну української армії і запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу, українці чекають його реакції і відповіді.

Реклама

Однак поки офіційної реакції президента РФ Путіна немає, і його прес-секретар Дмитро Пєсков також не прокоментував пропозицію Зеленського зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

У вівторок увечері, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ескалації ситуації на сході країни Росією і запросив Путіна на Донбас.

"Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – заявив він, звертаючись до Путіна.

Як сказав Зеленський, Україна не хоче війни, але в будь якому випадку готова себе захистити.

Реклама

"Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди", – заявив Зеленський.

Водночас Зеленський також розповів про велику підтримку України в Європі, США і НАТО.

Як раніше писав сайт "Сегодня", в Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності , Але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама