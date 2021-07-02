Зустріч Путіна з Зеленським зривається і День Незалежності без підборів – головні новини СЬОГОДНІ

Росія вивела в море Чорноморський флот через навчання НАТО Sea Breeze-2021 і Білорусь закрила кордон з Україною

Фото: колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна під загрозою зриву, а Росія вивела в Чорне море весь Чорноморський флот – сайт "Сегодня" зібрав головні новини п'ятниці, 2 липня.

Діра в держбюджеті

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Державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2021 року зведений з дефіцитом в 50 млрд гривень, в тому числі в загальному фонді – 49,8 млрд грн. але план по доходах в загальний фонд все одно виявився перевиконаним на 4,9%, вони склали 505,9 млрд грн. Витрати бюджету за перше півріччя – 558,4 млрд грн, або 92,6% від розпису звітного періоду.

Білорусь закрила кордон з Україною

Влада Білорусі повністю перекрила кордон з Україною. Відповідний наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", – заявив Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня Незалежності 2 липня.

Реклама Самоназваний білоруський правитель заборонив в'їжджати з України в свою країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Що буде із зустріччю Путіна і Зеленського?

У Кремлі заявляють, що за фактом ніякої підготовки до зустрічі президентів України і Росії не ведеться, особливо процес зайшов у глухий кут після недавніх висловлювань з обох сторін. Виявилося, що в Кремлі незадоволені різкими заявами президента України на адресу РФ, після чого він сказав, що все одно йде підготовка до його зустрічі з Путіним.

"Подібні заяви (Зеленського) ніяк, напевно, не вкладаються в процес підготовки зустрічі. І до слова сказати, якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", – сказав Пєсков.

Росія вивела в море весь Чорноморський флот

Через масштабні навчання Sea Breeze-2021 України Росія вивела в море весь Чорноморський флот, щоб продемонструвати, що вона готова відстоювати свої інтереси навіть із застосуванням сили, аби не втратити домінуючу роль в Чорному морі. Але, Росія не зможе змагатися з силами НАТО, які беруть участь в навчаннях.

Реклама Фото: facebook.com/chf.press

Парад до Дня Незалежності без підборів

Жінки, які служать у Збройних Силах України, візьмуть участь в параді до Дня Незалежності, але не в тих туфлях, через які розгорівся скандал. Більше того, міністр оборони Андрій Таран пообіцяв попрацювати над проблемою гендерної рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі. У зв'язку з цим у Верховній Раді зареєстрували вже три законопроекти.

Фото: пресслужба Міноборони

Помер Микола Сліченко

Народний артист СРСР Микола Сліченко помер на 87-му році життя. Сліченко брав участь в зйомках фільмів, а також служив в театрі. Однією з найвідоміших ролей артиста є образ Петра Бессарабца у фільмі "Весілля в Малинівці".

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