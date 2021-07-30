Зустріч Зеленського і Байдена – що обговорять президенти і на що чекати Україні

Байден та Зеленський зустрінуться 30 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

Американський президент Джо Байден запросив українського лідера Володимира Зеленського до США. Переговори в Білому домі відбудуться 30 серпня. Сайт "Сегодня" з'ясував, про що говоритимуть глави держав і на що чекати Україні від цієї зустрічі.

Які теми готові обговорювати в Білому домі

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Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Вашингтоні повинні обговорити агресію з боку Російської Федерації, реформи в Україні та її енергобезпеку. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США, тимчасовий повірений у справах в Україні Джордж Кент в інтерв'ю "Суспільному".

За словами американського дипломата, планується обговорення різних видів агресії Росії стосовно України, в тому числі конфлікти на Донбасі і в Чорному морі. Байден і Зеленський також повинні говорити про безпеку України в енергетичному секторі, реформу правосуддя та боротьби з корупцією.

Кент підкреслив, що сектор правосуддя в Україні знаходиться в критичному стані.

"Нещодавно Верховна Рада прийняла кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність і доступ", – сказав він.

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Джордж Кент: сектор правосуддя в Україні знаходиться в критичному стані. Фото: washingtonpost.com

Про що буде говорити Зеленський із Байденом

Політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов каже "Сегодня", що Зеленський і Байден напевно обговорять російський газопровід "Північний потік – 2".

"До моменту зустрічі президентів газопровід добудують, але ще не сертифікують. Зеленський буде наполягати на тому, що згідно з європейським антимонопольним законодавством, Росія не зможе стати монополістом на ринку газу ЄС. Також президент буде вимагати гарантії продовження транзиту російського газу через Україну", – говорить Карасьов.

За його словами, Україна також зацікавлена в участі в проєкті зеленої енергетики.

"Поки Німеччина задекларувала, що готова виділити Україні на зелений транзит один мільярд доларів. Цього мало. Україні для цього необхідно набагато більше грошей, більше інвестицій. Зеленський може сказати про це Байдену", – говорить експерт.

Реклама Політолог Вадим Карасьов: Місцеве самоуправління накривається куполом президента. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Політолог також вважає, що Зеленський буде говорити з Байденом про Донбас і Крим, пояснювати, що Мінські угоди 2015 року застаріли і необхідно переформатувати договір.

"Президент може апелювати до Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, тим самим допомогла США зменшити загрозу світовій безпеці. Зеленський може нагадати про це і попросити Захід виконати свої обіцянки захищати Україну від зовнішньої агресії. Тут йтиметься і про тиск на Росію, і про співпрацю на лінії оборонного комплексу", – говорить Карасьов.

Інтригою зустрічі може стати несподіване питання

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначає, що питання "Північного потоку – 2", Криму, Донбасу і американських інвестицій на порядку денному зустрічі Зеленського і Байдена досить прогнозовані та очікувані, проте під час переговорів глави держав можуть обговорити ще одне важливе питання.

"Інтригою зустрічі може стати питання отримання Україною в майбутньому статусу особливого союзника США поза НАТО", – говорить "Сегодня" Воля.

За його словами, діалог у цьому напрямку може бути розпочато, при цьому США висунуто ряд умов, схожих на вимоги для отримання ПДЧ в НАТО, але в меншому обсязі. Зокрема, йтиметься про боротьбу з корупцією та реформи в Україні.

Реклама Володимир Воля: Конгрес буде важливим інструментом для політичної боротьби. Фото: Facebook Володимира Волі

Чого очікувати Україні від переговорів

Як зазначає Володимир Воля, в цьому питанні Україна може досягти успіху.

"Зустріч може закінчиться підписанням декларації про стратегічне партнерство з подальшою можливістю отримання статусу особливого союзника", – говорить він.

На думку політолога Карасьова, президенти зможуть досягти консенсусу і в інших питаннях.

"Позитивний для України результат переговорів може бути у вигляді домовленостей про збільшення внесків для зеленого транзиту, а також щодо "Північного потоку – 2", зокрема, продовження транзиту російського газу через Україну. У цих питаннях Україна має шанси досягти своїх цілей", – резюмує експерт.

Нагадаємо, що офіційне запрошення Зеленського в Вашингтон з'явилося на тлі інформації про підписання США з Німеччиною угоди, яка дасть можливість запустити російський газопровід "Північний потік – 2".

За даними американського видання Politico, Київ попросили утриматися від критики угоди між американцями та німцями. Візит українського лідера в США міг стати одним із елементів домовленості між Вашингтоном і Києвом щодо позиції Банкової в питанні цієї угоди.