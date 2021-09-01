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СЬОГОДНІ Новини України

Зустріч Зеленського з Байденом і Венеціанський кінофестиваль – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
1 вересня, 07:00
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У середу у Вашингтоні має нарешті відбутися зустріч президентів США і України, а на острові Лідо почнеться Венеціанський кінофестиваль
Зеленський зустрінеться з Байденом і фестиваль у Венеції
Зеленський зустрінеться з Байденом і фестиваль у Венеції / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 1 вересня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
  • 11:00 – засідання у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва. Обвинувачувані – 5 беркутівців київської спецроти (вул. Якуба Коласа, 27а).
  • 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування Героїв у їхні дні народження відбувається системно щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості. (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).
  • 15:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21).
  • 17:00 – церемонія підписання меморандуму про початок офіційної співпраці між Глобальним договором ООН і українським підприємцем, засновником холдингової компанії UFuture і фонду K.FUND Василем Хмельницьким (Освіторія Хаб, вул. Московська, 2).

За кордоном

  • У Вашингтоні (США) відбудеться зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
  • Міністерська зустріч країн ОПЕК+.
  • Відкриття 78-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю (1-11 вересня) на острові Лідо.
  • Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить дані про безробіття у липні.
  • В Актау (Казахстан) 1-3 вересня пройдуть Спільні антитерористичні навчання антитерористичних підрозділів органів безпеки і спеціальних служб держав – учасниць СНД "Каспій – Антитерор – 2021".
  • У Казахстані 1 вересня – 30 жовтня пройде основний етап національного перепису 2021 року.

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