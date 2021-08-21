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Зустріч Зеленського з Меркель і останні репетиції параду військ до Дня Незалежності – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 21 і 22 серпня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 серпня, 07:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші події, які заплановані в Україні на цих вихідних
Ангела Меркель напередодні Дня Незалежності України зустрінеться із Зеленським. Колаж: "Сьогодні"
Ангела Меркель напередодні Дня Незалежності України зустрінеться із Зеленським. Колаж: "Сьогодні"

Напередодні Дня Незалежності України канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ, а також в столиці пройде репетиція параду військ до 30-річчя незалежності України.

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21 серпня, субота

  • 10:00 – урочиста зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з вдячною молитвою в Михайлівському Золотоверхому соборі.
  • 10:00 – фестиваль народних художніх промислів "Український бренд: Etnika". У програмі заходу: демонстрація творів народних художніх промислів, майстер-класи з майстрами та послами (відомими співаками, спортсменами та артистами), тематичні інсталяції та фото-зони.
  • 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Переваги.
  • 14:00 – на Контрактовій площі розпочнеться open air фестиваль електронної музики RadioDay.

22 серпня, субота

Канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає Україну. У програмі візиту – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

  • 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Переваги.
  • 14:00 – зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

У Києві запланована репетиція параду військ до Дня Незалежності. Передбачені масштабні перекриття руху транспорту.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", стало відомо, що буде на військовому параді в Києві та Одесі. У військових заходах буде задіяно понад п'ять тисяч осіб особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні \.

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