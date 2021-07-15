Зустрічі Зеленського і Байдена в липні може і не бути. Що кажуть у Білому домі

У Білому домі нічого не знають про плани Зеленського приїхати в липні в США – вони не називали дату і місяць зустрічі

Офіс президента почав підготовку зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Точна дата візиту президента України Володимира Зеленського в США досі невідома. А розмови про те, що Зеленський приїде в липні, і зовсім не було.

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Про це заявив офіційний представник Білого дому.

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Він підтвердив, що президент США Джо Байден дійсно запрошував Зеленського у Вашингтон. Однак місяця візиту не називав.

"Ми ніколи не уточнювали, у якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського в Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату", – йдеться у повідомленні.

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Також він додав, що США все одно тісно взаємодіють з Україною. Зокрема, перед поїздкою в Європу Байден розмовляв із Зеленським про агресію РФ проти України і про "Північний потік – 2". Також український глава спілкувався і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми дуже підтримуємо розмови, які німці і українці ведуть безпосередньо про побоювання України стосовно "Північного потоку" і тому подібного", – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського в США.

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.

Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", як Зеленський зустрічався з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі: