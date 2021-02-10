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ЗСУ готові до масштабної вакцинації від коронавірусу

10 лютого, 16:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Військовим будуть колоти американський препарат Pfizer

Збройні сили України готові до масштабної вакцинації проти коронавірусу – вже сформовані відповідні бригади для проведення щеплень. Про це заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил Сергій Моргун, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, вакцинувати військових будуть препаратом Pfizer.

"У нас буде 5 діб, щоб навчені підрозділи виїхали і провели відповідне вакцинування нашого особового складу ... Чекаємо ту дату, коли будемо першими отримувати партію вакцин, ми вже готові ввести масштабне вакцинування всіх, хто добровільно погодився", – сказав Моргун.

Для проведення щеплень від коронавірусу вже сформовані 64 мобільні бригади.

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Він нагадав, що з початку епідемії в зоні ООС ковідом перехворіли 714 військових. Всього ж на сьогоднішній день в українській армії зареєстровано 15 871 випадок коронавірусу. З них вже одужали 15 261 осіб.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський буде вакцинуватися разом з військовимияк верховний головнокомандувач. Він вважає, що першими повинні отримати вакцину медики, а він буде в другій черзі.

Нагадаємо, що, згідно з планом вакцинації, першими в Україні будуть вакцинувати медиків і військовослужбовців, які захищають країну на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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військові вакцинація ВСУ вакцина
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