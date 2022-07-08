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СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ можуть завдати нищівного удару по Кримському мосту. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 липня, 11:39
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Керченський міст є законною метою України. Фото: колаж "Сьогодні"
Керченський міст є законною метою України. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють незгоду України йти на територіальні поступки заради мирної угоди з РФ, світові проблеми з дефіцитом електроенергії та нафти, а також можливість ракетного удару ЗСУ по Керченському мосту.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Україна відкидає мирну угоду з Росією з територіальними поступками

Американська газета The Washington Post пише, що через 19 тижнів відколи Росія вторглася в Україну, розпочавши повномасштабну війну зі своїм сусідом, Україна все ще категорично відкидає будь-яке мирна угода з територіальними поступками.

Війна в Україні позбавляє країни електроенергії, що розвиваються.

Видання The Wall Street Journal пише, що війна в Україні позбавляє далекі країни електроенергії, що розвиваються, оскільки світові запаси зрідженого природного газу, що використовується для виробництва електроенергії, поглинають європейські країни як альтернативу російському газу.

Нафтотрейдери в паніці через зупинку Росією роботи Каспійського трубопроводу

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що нафтотрейдери перебувають у стані паніки після рішення Росії призупинити термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Через це різко зросли ціни на азербайджанську легку та іншу низькосірчану нафту. Європа зіткнеться з дефіцитом поставок, якщо відсутні потоки нафти з КТК та Лівії.

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Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському "Газпрому"

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти Росії. Газпром скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу "Північний потік-1" лише до 40% від звичайного рівня минулого місяця, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька Siemens Energy в Канаді.

Україна може завдати нищівного удару Кримським мостом

Британська газета The Times пише, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакуючи Керченський міст, що з'єднує материкову Росію з Кримом, використовуючи нещодавно поставлені ракети "Гарпун". Про це заявив колишній командувач НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.

"Атаку на міст було б виправдано агресією Росії проти України з усіх боків. Керченський міст є законною метою", – сказав генерал.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи зможуть ЗСУ знищити ракетами США транспортного переходу через Кримський міст.

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Також ми повідомляли, що російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. На цей раз причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервується через "бавовни", які останнім часом лунають на території Росії.

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Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
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Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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