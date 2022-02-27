ЗСУ відбили Ірпінь у окупантів

Збройні сили України 27 лютого відбили Ірпінь у російських військ.
Цю інформацію підтвердив мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телеканалу "1+1".
"Сьогодні для нашої громади та для України дуже важкий день. Сьогодні в Ірпінь зайшли з боку Бучі танки. Ми з хлопцями відбили, дуже дякуємо. Максимально будьте вдома, не виходьте. Постійно тривають обстріли. Ірпінь ми тримаємо. Підійшло підкріплення", – сказав Маркушин.
Інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
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"Ірпінь відбили від російських свинособак!" – написав він.
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