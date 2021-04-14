ЗСУ відбили танковий "прорив" під Кримом: відео навчань

За легендою навчань ворожий танковий підрозділ, підтримуваний піхотою, спробував прорвати лінію нашої оборони, але нарвався на серйозні неприємності

Україна продовжує навчання на півдні країни. Цього разу маневри поблизу окупованого Криму провели артилерійські й танкові підрозділи, які відбивали прорив умовного противника.

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Про це повідомляє Командування об'єднаних сил.

За легендою навчань ворожий танковий підрозділ, підтримуваний піхотою, спробував прорвати лінію нашої оборони.

"Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію", – розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Спочатку знищення противника відпрацювала протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра".

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Після цього наші танки відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси і маскування техніки, вихід на рубіж і знищення противника.

"Танкові та артилерійські підрозділи тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою", – пояснив генерал.

Зазначимо, що сьогодні СБУ проведе антитерористичні навчання на кордоні з Росією. На окремих територіях силовики будуть оглядати цивільний транспорт і перевіряти документи. У зв'язку з цим місцевих жителів просять мати при собі документи.

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