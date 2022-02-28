Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки РФ – Арестович

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 15:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська армія втратила сотні офіцерів у званні майор та підполковник
Арестович озвучив нове зведення з фронту. Колаж "Сьогодні"
Арестович озвучив нове зведення з фронту. Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що армія окупантів у районі Ірпеня зазнала величезних втрат – біля 200 одиниць техніки та близько трьох тисяч солдатів. Про це він повідомив телеканалу "Новое время".

За його словами, ЗСУ знищили велику кількість офіцерів РФ.

Реклама

"За моїми даними, лише станом на сьогоднішній ранок було загиблих лише старших офіцерів у званні майор та підполковник – понад 300 людей. Це тому, що наша артилерія кілька разів влучала по штабах частин та підрозділів, що висуваються сюди. Наприклад, у повітряно-десантних військ РФ втрати передових груп сягають 50% і більше вбитими", – сказав Арестович.

А ось сьогодні під Києвом українська артилерія рознесла величезну кількість техніки.

"Ось зараз намагається просуватися російське угруповання в районі Ірпеня на Київ Житомирською трасою. Станом на сьогодні понад 100 машин згоріли, рознесені на шматки, накриті нашою артилерією. Це лише за дві-три години. Вантажна машина типу КАМАЗ, що перевозить піхоту – це 30 осіб особового складу. Таких машин понад 100 згоріло. Ми можемо припускати, що втрати, я кажу скептично, сильно наблизилися до трьох тисяч убитих", – сказав радник голови ОПУ.

Реклама

Зазначимо, що у своєму повідомленні в Facebook Арестович написав, що станом на 14:00 "знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса".

Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

Реклама

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриття.

Президент Володимир Зеленський звернувся до солдатів РФ з вимогою кинути техніку і тікати з України, щоб не довелося вмирати.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, Кузбас чекає першу партію трупів своїх солдатів з України. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти