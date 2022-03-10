ЗСУ похвалилися трофейним "Тигром"

Українські військові захопили броньовану машину окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові придбали трофейну бойову броньовану машину "Тигр" російських військ. Фотографіями поділився екснардеп, командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко у Facebook.

На фото видно, що машину пофарбували, нанісши на кузов кольори українського прапора.

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Раніше повідомлялося, що військові оперативного командування "Північ" захопили 10 танків противника під час бою у Чернігівській області.

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Також спецназ ЗСУ захопив російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Це можна зробити за допомогою чат-бота в Телеграм.

Війна в Україні 10 березня