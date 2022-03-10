ЗСУ похвалилися трофейним "Тигром"

Українські військові придбали трофейну бойову броньовану машину "Тигр" російських військ. Фотографіями поділився екснардеп, командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко у Facebook.
На фото видно, що машину пофарбували, нанісши на кузов кольори українського прапора.
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Раніше повідомлялося, що військові оперативного командування "Північ" захопили 10 танків противника під час бою у Чернігівській області.
Також спецназ ЗСУ захопив російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Це можна зробити за допомогою чат-бота в Телеграм.
Війна в Україні 10 березня
- Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
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