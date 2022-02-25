ЗСУ пішли у контрнаступ – окупантів відкинуто до кордону

Українські військові провели бій із російським окупантам

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У районі Біловодська (Луганська область) наші війська вели бій із російськими окупантами. ЗСУ прорвали ворожі позиції. Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці. Facebook .

"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська, українські воїни провели бій з російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", – йдеться у повідомленні.

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Також ми писали про те, що у Києві всі готуються захищатися від російських окупантів, у МВС закликають допомогти українській армії.

Удар по Києву

Вранці 25 лютого російські найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані. Швидкі везуть людей до лікарень.

Ситуація в Україні

У Вінниці затримали диверсанта із Росії , який підклав бомбу у підземному пішохідному переході.

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Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій із МВС. Гончаренко розповів, що двоє диверсантів намагаються втекти. Проте не вдасться, бо їх шукає вся громада.

У Харкові снаряд Російської Федерації потрапив у житловий будинок у спальному районі.

Крім того, мер міста Маріуполь заявив, що наші війська знищили колону з 22 російських танків, що йдуть із Павлополя.