ЗСУ закликають до тероборони – всі, хто може тримати зброю в руках

Як записатися у територіальну оборону у своєму регіоні, повідомляє командування Збройних сил

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про ситуацію на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони України Олексій Резніков закликає активно вступати до лав територіальної оборони ЗСУ у своєму регіоні. Про це міністр пише у своєму Facebook.

"Україна переходить у режим повної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні", – повідомляє Резніков.

Записатися до тероборони можна на сайті https://sprotyv.in.ua. З собою потрібно мати лише паспорт.

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Раніше Нацполіція оголосила, що озброює всіх ветеранів, які виявлять бажання обороняти країну.

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