ЗСУ збили російський винищувач над Чорним морем

Російські окупаційні війська втратили щонайменше 15 літаків різних типів

Над Чорним морем збили російський винищувач. / Фото: Колаж: Сьогодні

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Реклама

Тільки протягом першої доби нападу РФ у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх знищили українські пілоти Су-27.

На важливому напрямку поблизу Гостомеля бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм.

Раніше повідомлялося, що за дві доби війни російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім гелікоптерів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів.

Реклама

Збито російський Іл-76

Українські військові збили російський транспортний літак Іл-76 із ворожим десантом на борту. Також вони знищили три вертольоти, штурмовик та винищувач.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що транспортний військовий літак із десантом збили у районі Василькова Київської області.

Після того, як українські захисники збили російський літак Іл-76 у Василькові, загинув не весь десант, що перебував на борту. Чотирьох осіб ЗСУ взяли у полон.

Реклама

Раніше ми писали: