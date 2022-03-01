ЗСУ збили ворожий літак, який розбомбив будинок у Харкові

З цього літака прилетіла бомба на житловий будинок на Новобаварському

Ворожий літак знищено / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові ЗСУ збили ворожий літак, який бомбив Харків. Про це заявила голова Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник у Telegram-каналі.

За її словами, літак упав у районі ринку Лоск.

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"Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на Новобаварському проспекті, де продовжують розгрібати завали. Попередньо: у будинку загинуло 8 людей, 8 травмовано", – сказала вона.

Ситуація у Харкові

У Харкові з-під завалів дістають людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

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Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, у тому числі – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Також було зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

Шостий день війни в Україні