ЗСУ поліпшили тактичне становище: готові знищити танки ворога на виході з Донецька

Українські військові зайняли стратегічно вигідні позиції, з яких ворожі укріплення видно мов на долоні

Бійці операції Об’єднаних сил поліпшили своє тактичне становище поблизу Донецька. Нові позиції поруч з окупованим містом – стратегічно вигідніші. Тепер бійці контролюють рух ворожої техніки на важливій ділянці фронту у Донецькій області.

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Воєнкор "Сьогодні" Олександр Махов поспілкувався з військовими, які тримають оборону на цих позиціях.

Армієць веде знімальну групу на позицію через замінований ліс. Єдина безпечна стежка позначена кольоровими стрічками. Ліс був непідконтрольний нам. Тут могли гуляти диверсійні групи і ставити розтяжки. А тепер увесь ліс цілком контролює українська армія.

Відео: Сьогодні

Нова позиція ЗСУ розташована впритул до Донецька. Настільки близько до окупованого міста, що звідси можна добре роздивитися багатоповерхівки. Ці укріплення стратегічно вигідніші.

"Ми знаходимось у землі, а вони – в будинках. Будинок – це вже прив’язка елементарна для наведення засобів вогню. Ми контролюємо перші дві вулиці, які йдуть від нас, і під’їзд техніки фіксується. Основне наше завдання тут – вести спостереження", – кажуть українські бійці.

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Бойовики намагаються розбити спостережні пости воїнів. Б'ють з важкої артилерії, але безрезультатно. Кілька днів тому окупанти вели дуже активний бій і обстрілювали наші позиції з важких мінометів, а дрон коректував вогонь.

Найманці використовують підступну тактику – ховаються між будинками цивільних і звідти відкривають вогонь. Українські бійці бачать, що окупанти заходять до будинків у військовій формі, а виходять вже у цивільному і там же ховаються.

Якщо з непідконтрольного Донецька на передову рушать російські танки – ці бійці зможуть розбити їх вже на виїзді з міста, бо звідси дорогу видно як на долоні.

Нагадаємо, в Донецьку активізувалися бойовики, які готують інсценування для російської пропаганди.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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