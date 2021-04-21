ЗСУ поліпшили тактичне становище: готові знищити танки ворога на виході з Донецька

Бійці операції Об’єднаних сил поліпшили своє тактичне становище поблизу Донецька. Нові позиції поруч з окупованим містом – стратегічно вигідніші. Тепер бійці контролюють рух ворожої техніки на важливій ділянці фронту у Донецькій області.
Воєнкор "Сьогодні" Олександр Махов поспілкувався з військовими, які тримають оборону на цих позиціях.
Армієць веде знімальну групу на позицію через замінований ліс. Єдина безпечна стежка позначена кольоровими стрічками. Ліс був непідконтрольний нам. Тут могли гуляти диверсійні групи і ставити розтяжки. А тепер увесь ліс цілком контролює українська армія.
Нова позиція ЗСУ розташована впритул до Донецька. Настільки близько до окупованого міста, що звідси можна добре роздивитися багатоповерхівки. Ці укріплення стратегічно вигідніші.
"Ми знаходимось у землі, а вони – в будинках. Будинок – це вже прив’язка елементарна для наведення засобів вогню. Ми контролюємо перші дві вулиці, які йдуть від нас, і під’їзд техніки фіксується. Основне наше завдання тут – вести спостереження", – кажуть українські бійці.
Бойовики намагаються розбити спостережні пости воїнів. Б'ють з важкої артилерії, але безрезультатно. Кілька днів тому окупанти вели дуже активний бій і обстрілювали наші позиції з важких мінометів, а дрон коректував вогонь.
Найманці використовують підступну тактику – ховаються між будинками цивільних і звідти відкривають вогонь. Українські бійці бачать, що окупанти заходять до будинків у військовій формі, а виходять вже у цивільному і там же ховаються.
Якщо з непідконтрольного Донецька на передову рушать російські танки – ці бійці зможуть розбити їх вже на виїзді з міста, бо звідси дорогу видно як на долоні.
Нагадаємо, в Донецьку активізувалися бойовики, які готують інсценування для російської пропаганди.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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