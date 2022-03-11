ЗСУ знищили дві колони техніки окупантів

Щодня ворог зазнає великих втрат

ВСУ поступово знищують окупантів/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 10 березня, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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За попередньою інформацією, ЗСУ знищили цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін. За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил, уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил, також було уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25. Підрозділи Сухопутних військ на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них — американським "Стінгером".

"Маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними силами інформації. Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", — повідомили в ЗСУ.

Зеленський присвоїв звання Герой України 13 захисникам

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.

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Звання присвоєно:

підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника.

(посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника. капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак.

(посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них падаючий літак. молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів.

(посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів. старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). При ворожих ракетних обстрілах давав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя.

(посмертно). При ворожих ракетних обстрілах давав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя. молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм при евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ.

(посмертно). За мужність і героїзм при евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ. генералу-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу . Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова. полковнику Ході Леоніду Олексійовичу . За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів.

. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів. підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу . Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у Гостомелі.

. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у Гостомелі. підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу . Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область.

. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область. майору Бові Євгену Петровичу . За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій при постійних атаках ворога.

. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій при постійних атаках ворога. капітану Боєчку Василю Васильовичу . За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.

. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога. сержанту Морозу Олегу Романовичу . Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.

. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області. матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві, вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожих вертольоти.

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