ЗСУ захопили кухню окупантів на колесах (відео)

Збройні сили України похвалилися ще одним трофеєм, захопленим у російських військових – польовою кухнею.
Відповідне відео опублікувало у своєму Telegram-каналі Міністерство оборони.
"У трофейній скарбничці ЗС України – нова польова кухня! Тепер вона годуватиме українських захисників!" – зазначили у Міноборони.
Загальні втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять понад 12 тисяч особового складу.
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- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків – 374 од.;
- бойових броньованих машин – 1226 од.;
- артилерійських систем – 140 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засоби ППО – 34 од.;
- літаків – 74 од.;
- вертольотів – 86 од.;
- автомобільної техніки – 600 од.;
- кораблів/катерів – 3 од.;
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.