Вся Україна стала "жовтою", а "Шахтар" отримав нового головного тренера – головні новини СЬОГОДНІ

Роберто Де Дзербі став головним тренером "Шахтаря", справу колишнього глави КСУ Тупицького відправили до суду, Данілов звинуватив Лукашенка в держтерроризмі – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини вівторка, 25 травня.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

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З 26 травня українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Це пов'язано з інцидентом з примусовою посадкою літака в аеропорту Мінська.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, рішення уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Ціна землі в Україні зросте вдвічі

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/ Фото: Pixabay

У перші 3-5 років роботи ринку землі, який відкриють з 1 липня 2021 року ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі, розраховують експерти і уряд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що українські землевласники виграють. Це близько 7 млн українців, які мають у власності земельні ділянки. Він зазначив, що останні 20 років землевласники не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в кілька разів нижче, ніж в сусідніх країнах.

Вся Україна стала "жовтою"

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З помаранчевої зони карантину вийшла і перейшла в жовту Донецька область. Таким чином в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу. Тепер він становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Данілов звинуватив Лукашенка в держтероризмі

Олексій Данілов / Фото: СНБО

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, влада Білорусі в спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", тому такі дії не можуть залишитися без відповіді. Секретар назвав інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair "проявом державного тероризму", яке могло привести до авіаційній катастрофі.

Справа колишнього глави КСУ Тупицького відправили до суду

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Олександр Тупицький. Фото: ccu.gov.ua

Суддю звинувачують:

в завідомо неправдивих свідченнях, з'єднаних з штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);

в підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі до 5 років.

Мальта досягла колективного імунітету проти COVID-19 – перша в ЄС

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мальта стала першою країною Євросоюзу, якій вдалося сформувати колективний імунітет проти коронавірусу. У країні 70% дорослого населення отримало хоча б одну дозу COVID-вакцини, а 42% – обидва уколу.

У зв'язку з успішною кампанією по вакцинації з 1 червня в країні скасують низку карантинних обмежень. Зокрема, громадянам буде дозволено знаходиться на пляжах без захисних масок.

Саміт США-Росія відбудеться в Швейцарії

Перша особиста зустріч Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним пройде в Женеві 16 червня.

Серед тем, які збираються підняти, в Москві назвали наступні:

стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин;

проблематика стратегічної стабільності;

актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі співробітництво в боротьбі з пандемією COVID-19 і врегулювання регіональних конфліктів.

Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря

Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря на наступні два сезони. 25 травня італійський фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим. Італієць став 34-м головним тренером в історії Шахтаря.

Харківська область скасувала регіональний статус російської мови

Харківський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови як регіональної в Харкові. Як розповів активіст Святослав Літинський, судовий процес тривав майже чотири роки. Він звертався до Харківської міської ради, прокуратуру з проханням позбавити російську мову статусу регіональної, проте його тривалий час ігнорували.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа