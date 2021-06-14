Вся Україна в "зеленій зоні": які тепер правила карантину

Обмеження послабили, але "зелена зона" не означає, що карантину більше немає. Певні обмеження досі залишаються для всіх регіонів України

В Україні ослабили карантин і ввели зелену зону. Колаж: "Сьогодні"

Більше жоден регіон не входить у "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Україна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

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Пояснюємо, які правила діють у "зеленій зоні" і як довго вони протримаються.

Що означає "зелена зона"?

"Зелену зону" в усіх регіонах ввели, оскільки захворюваність продовжує падати і досягла показників, коли обмеження можна послабити:

В Україні захворюваність – менш ніж 75 випадків на 100 тис. жителів в останні 14 днів. У середньому по країні цей показник – 58 на 100 тис. людей.

Коефіцієнт виявлення – кількість позитивних тестів на 100 людей менш ніж 20% . У середньому по Україні він упав до 3,3%.

Реклама Охоплення тестуванням – більш ніж 300 на 100 тис. жителів. Україна тестує навіть більше – 720 на 100 тис. людей.

/ Фото: Сьогодні

У "зеленій зоні" не знімають карантин, але залишають мінімальні обмеження. 2 червня Кабмін прийняв нову постанову і ще більше відпустив карантинні заходи. Наприклад, раніше в "зелених зонах" заповнюваність кінотеатрів не могла перевищувати більш ніж 50%, а на масових заходах на одну людину мало припадати не менш ніж 4 кв. м площі.

Цього літа в "зеленій зоні" залишається обов'язкове носіння масок у громадському транспорті та приміщеннях, а також діють такі обмеження:

Реклама перевезення пасажирів – тільки на сидячих місцях,

дозволено проводити масові заходи за участю більш ніж одна людина на 4 кв. метри або з заповненням приміщення на дві третини місць,

кінотеатри і установи культури можуть бути заповнені на дві третини,

кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

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Як довго Україна протримається в "зеленій зоні"?

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Україна протримається в "зеленій зоні" до кінця літа, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Поточна епідситуація дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає індикаторам зеленого рівня епіднебезпеки. Аналогічну ситуацію ми очікуємо і наступного тижня, і протягом літнього періоду", – заявив Ляшко на засіданні уряду.

/ Фото: Reuters

Чи пустять українців до країн ЄС?

Україна може стати не тільки сама "зеленою", а й потрапити в "зелений список" Євросоюзу. Це означає, що українцям можуть дозволити в'їзд до країн Європи навіть без вакцинації. Поки в цьому списку дев'ять країн: Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Японія, Ізраїль, Руанда, Таїланд, Південна Корея, Китай.

Україна відповідає всім критеріям ЄС для потрапляння в "зелений список".

/ Фото: Getty Images

В "зелений список" Євросоюзу заносять країни, які відповідають трьом показниками:

коефіцієнт виявлення – менш ніж 4%;

кількість випадків COVID-19 – не більш за 75 на 100 тис. людей;

рівень тестування – не менш ніж 300 на 100 тис. людей.

Це ті самі норми, які чинні всередині України для переходу в "зелену зону".

Однак у випадку з ЄС може виникнути проблема через коефіцієнт виявлення.

"В Україні рівень тестування – 443 на 100 тис. осіб, якщо рахувати тільки ПЛР-тести, і 745 – якщо враховувати і тести на антиген. Однак відсоток виявлення тільки з ПЛР – 7%, а з тестом на антиген – 4%. Тому питання в тому, що будуть враховувати в ЄС для дозволу громадянам України подорожувати навіть без вакцинації ", – зазначає Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю виключив Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, куди був заборонений виліт з Ізраїлю ("країни максимального ризику"). Дозвіл на польоти між Україною та Ізраїлем почне діяти з 15 червня. А от Росію вирішено залишити в "чорному списку", оскільки в останні тижні епідеміологічна ситуація там погіршується.

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