Всю Україну накриють грози, а після прийде спека. Якою буде погода після свят

Найближчими днями природа не порадує українців. Температура повітря буде істотно змінюватися, майже всюди пройдуть дощі

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В Україні після здебільшого сонячного понеділка зіпсується погода. Вже завтра, 11 травня, грози накриють не тільки схід, а й центральні області країни. А посеред тижня мокнути буде вже вся Україна. Зате повітря почне прогріватися місцями до 27 градусів.

Реклама

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 травня

Дощі з грозами накриють практично половину країни – східні, південні та деякі центральні області. Крім того, опади очікуються на Сумщині.

На сході буде прохолодно – 12-14 градусів тепла. У центрі трохи тепліше – 18-20 градусів. У південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 22 градусів. Такої же температури повітря чекають на Закарпатті.

У Києві 11 травня стане більш хмарно, але все ще буде сухо, повітря прогріється до 21-23 градусів.

Реклама

Прогноз погоди на 12 травня

Грози на сході України вщухнуть, але дощ залишиться. Також опади пройдуть у всіх центральних, північних і південних областях. Циклон добереться впритул до західних регіонів.

Температура повітря опуститься по всій країні, крім Закарпаття, де очікується до +24. Прогноз для інших областей – в середньому 15-18 градусів. Найтепліше буде на заході і півдні, до 20 градусів тепла. Найхолодніше – на півночі і сході, від 14 градусів вдень.

У Києві 12 травня дощ. Похолодає до 15-17 градусів.

Реклама

В тренді Росія спробувала зірвати військові навчання України і США в Чорному морі (фото)

Прогноз погоди на 13 травня

Дощі накриють усі регіони за винятком Запорізької та Херсонської областей, а також тимчасово окупованого Криму. При цьому на заході похолодає до 15-18 градусів, а на сході – потеплішає одразу до +23.

У Києві 13 травня очікується гроза, але без сильного вітру. Повітря прогріється до 17-19 градусів.

Реклама

Прогноз погоди на 14 травня

Україна залишиться під владою грозового фронту. Виключенням знову стануть Запоріжжя, Дніпро і Крим. Але температура повітря помітно підвищиться. У західних областях потеплішає до 20-21 градуса. У східні регіони прийдуть майже літні температури – стовпчики термометрів покажуть до 26-27 градусів тепла.

У Києві 14 травня – дощ з грозою. Вдень 20-22 градуси тепла.

Нагадаємо, за даними синоптиків, справжньої весни в Україні ще доведеться почекати. Дивіться прогноз погоди на весь травень у сюжеті "Сьогодні":