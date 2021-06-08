Всю Україну накриють теплі дощі: "мокрий" прогноз погоди на середу

На вулиці дощ / Фото: Сьогодні
Дощова погода в Україні буде до кінця тижня. Завтра, 9 червня, гримітиме у всіх областях країни, але водночас очікується дуже комфортна температура повітря.
Про це свідчать дані карти Укргідрометцентру.
Синоптики спрогнозували, де і якою буде температура в середу:
- західні області – 24-26 градусів;
- центральні, південні та північні області – 23-25 градусів;
- східні області – 22-24 градуси.
Мокра погода чекає на жителів усіх областей. На Київ теж чекає дощ з грозою, але буде досить тепло, 23-25 градусів.
Також вдень 9 червня в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки). У більшості районів Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Одесу накрила негода – у місті пройшов град, вулиці затопило.
А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.