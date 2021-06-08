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Всю Україну накриють теплі дощі: "мокрий" прогноз погоди на середу

8 червня 2021 16:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завтра в Україні буде не спекотно і не холодно, але всюди мокро – не забуваємо парасолі

На вулиці дощ

На вулиці дощ / Фото: Сьогодні

Дощова погода в Україні буде до кінця тижня. Завтра, 9 червня, гримітиме у всіх областях країни, але водночас очікується дуже комфортна температура повітря.

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Про це свідчать дані карти Укргідрометцентру.

Синоптики спрогнозували, де і якою буде температура в середу:

  • західні області – 24-26 градусів;
  • центральні, південні та північні області – 23-25 градусів;
  • східні області – 22-24 градуси.

Мокра погода чекає на жителів усіх областей. На Київ теж чекає дощ з грозою, але буде досить тепло, 23-25 градусів.

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Також вдень 9 червня в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки). У більшості районів Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Одесу накрила негода – у місті пройшов град, вулиці затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.

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