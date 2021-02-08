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Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15

8 лютого, 15:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Над Україною проноситься серія циклонів, які принесуть в Україну мало не всі зимові явища

У вівторок, 9 лютого, Україна продовжить засипати снігом, місцями буде доходити навіть до крижаних дощів. При цьому по всій Україні очікуються температурні гойдалки, в деяких областях більше 10 морозу, а комусь пощастить з весняними +15.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зараз над нашою країною проноситься серія циклонів, які принесли в Україну сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів у Криму, штормовий вітер, ожеледь, хуртовини.

Опади, ожеледь і лавини

9 лютого циклон з атмосферними фронтами найближчої ночі принесе опади у більшість областей України, а завтра вдень буде сипати сніг на сході, в північно-східних областях і в Дніпропетровській області.

Опади будуть шарами розподілятися з півночі і півдня – сніг, потім мокрий сніг, потім крижаний дощ і дощ. Залежить від градусів.

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В горах існує небезпека сходження лавин.

У Києві вночі сніжитиме, а у вівторок вдень опади припиняться.

Вітер в Україні буде віяти зі сходу, поривчастий, некомфортний. На дорогах ожеледиця.

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Вівторок здивує погодою: снігопади, крижаний дощ і температура від -13 до +15

Температура здивує – від 13 морозу до 15 тепла

Вночі ще будуть сильні морози в 6-13 градусів, а вдень 8 лютого найхолодніше буде в північних областях, 5-9 морозу.

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На заході 1-4 морозу, на Волині та в Рівненській області до -7, в Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5.

У центрі 1-4 градуси тепла, а в Полтавській області до 2 градусів морозу.

У Луганській і Донецькій областях 3-6 градусів тепла, в Харківській області близько нуля.

У південній частині 5-10 тепла, у Криму – до +15.

У Києві вночі до 10 градусів морозу, вдень – 2-5 градусів нижче нуля.

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Тим часом в Україні продовжує бушувати негода, в деяких регіонах країни сильні снігопади паралізували рух на дорогах, міста заклякли в заторах. Читайте всі подробиці снігового апокаліпсису.

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погода прогноз погоди снігопади наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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