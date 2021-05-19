Другий "фронт": чому у ДТП українців гине більше, аніж на війні на Донбасі

Торік правоохоронці фіксували понад 50 тисяч порушень на добу, зараз ця цифра знизилася до 5-8 тисяч

У ДТП на Обухівській трасі загинули чотири члени родини

Моторошна статистика: за чотири місяці 2021 року в ДТП загинуло 785 чоловік, більш як 7 тисяч травмувалися. Українські дороги вже відкрито називають "другим фронтом", де ми поки програємо. То як зробити наші автошляхи безпечними і що для цього робить держава?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Артем Джепко.

ДТП минулого літа – п’яний майор збиває трьох дівчат-курсанток. Одна з них так залишиться калікою на все життя. Після цієї жахливої трощі деякі українці зажадали відновлення смертної кари.

Відео: Сьогодні

Інша ДТП під Києвом – за кермом позашляховика, який виїхав на зустрічну смугу, був Антон Желепа, у якого виявили у крові 1,32 проміле алкоголю. Родина Цурканових: двоє дорослих та двоє дітей загинули . Живим лишився старший син Святослав. Винний в аварії Желепа вже відбуває покарання у в'язниці. За скоєне йому присудили 10 років.

У країні фактично є другий "фронт". Дорожній. Лише торік в Україні сталося майже 170 тисяч аварій. Близько 32 тисяч людей травмовані чи скалічені, більше 3500 загинули. І це у три-чотири рази більше, аніж у країнах Європи. Основні причини незмінні щонайменше 10 років: недотримання дистанції, порушення правил маневрування і перевищення швидкості. З останньою вирішили боротися минулого року – запрацювала фотовідеофіксація.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповідає:

"Ми мали цифру понад 50 тисяч порушень на добу, зараз ця цифра 5-8 тисяч. Кількість ДТП з потерпілими і загиблими в місцях встановлення камер знизилась втричі".

Про катастрофічну статистику у МВС знають і визнають: проблема дійсно є. Але її потрібно вирішувати у комплексі з судовою системою. Бо саме судді нерідко відпускають п’яних водіїв.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже:

"Разом з вами, з четвертою владою, будемо дотискати суддів, у яких є бажання затягувати такі справи. Справа ж проста,: є протокол, людина відмовилась від освідчення. Це є факт стовідсотковий – виносьте рішення, є проміле, заслухали обидві сторони, це прості справи".

Нерідко причиною аварій може бути погане освітлення чи взагалі відсутність дороги як такої. Тому ремонтувати чи будувати наново треба не лише автошляхи, а й дорожню інфраструктуру. На це виділено 1,5 млрд грн з цьогорічного держбюджету.

Голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хом’яков пояснює:

"Далі інвестується дорожня інфраструктура: кільцеві розв’язки, автономне освітлення, демпферні системи, пішохідні переходи на вимогу, тобто все, що ми робили продовжуємо це робити в масштабах країни, в тих місцях, де гинули люди".

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До того ж, невдовзі у Києві та області запрацює єдиний номер для усіх екстрених служб – 112. Обіцяють, що до кінця наступного року – і в усій країні.

Нагадаємо, раніше писалося, що дружина майора заявила: її чоловіка підставили у резонансній ДТП з курсантками.